Rekordbevételt ért el a Liverpool a bajnoki címet hozó idényben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.27. 17:39
Fotó: AFP
Címkék
Liverpool Premier League bevétel
A Liverpool klubcsúcsot jelentő 703 millió fontos (közel 302 milliárd forintos) bevételt könyvelt el a 2024–2025-ös futballidényben.

A Mersey-parti gárda a 20. bajnoki címét nyerte ebben a kiírásban, ez is hozzájárult, hogy mintegy nyolcmillió font (3.4 milliárd forint) adózás utáni nyereséget tudott realizálni. A korábbiakhoz képest jelentősen nőttek a médiából (60 millióval 264 millió fontra), a meccsnapokból (14 millió fonttal) és a kereskedelemből (15 millió fonttal) származó bevételei, ugyanakkor a bér- (42 millió fonttal) és adminisztratív (57 millióval) költségek is megugrottak.

Arra, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin alakulata címet védjen a Premier League-ben, halovány az esély, mivel 27 mérkőzést követően 16 pont a lemaradása az eddig egy meccsel többet játszott és éllovas Arsenal mögött. Az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között van a Liverpool, előbbiben a Wolverhampton Wanderers, utóbbiban a Sallai Rolandot soraiban tudó török Galatasaray lesz az ellenfele.

 

