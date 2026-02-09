Nemzeti Sportrádió

Videó: Lady Gaga és Ricky Martin is feltűnt – ilyen volt a Super Bowl félidei koncertje

B. A. P.B. A. P.
2026.02.09. 05:25
Bad Bunny és Lady Gaga (Fotó: Getty Images)
Az 60. Super Bowl félidejében a 6-szeres Grammy-díjas előadó, Benito Antonio Martínez Ocasio (művésznevén Bad Bunny) lépett fel. A 31 éves Puerto Ricó-ihoz Ricky Martin és Lady Gaga is csatlakozott a színpadon.

BAD BUNNY FELLÉPÉSE (a videó átkattintás után elérhető)

A SZÁMLISTA

AMERIKAI FUTBALL 
NFL, RÁJÁTSZÁS 
SUPER BOWL 
Február 9., hétfő 
Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13) 
Santa Clara, Levi's Stadium 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith

Amerikai sportok
3 órája

Szembejött a valóság a Patriotsszal: másodszor nyert Super Bowlt a Seahawks

Ezúttal tényleg a védelem nyert bajnokságot, a futó Kenneth Walker lett az MVP.


 

 

