Videó: Lady Gaga és Ricky Martin is feltűnt – ilyen volt a Super Bowl félidei koncertje
Az 60. Super Bowl félidejében a 6-szeres Grammy-díjas előadó, Benito Antonio Martínez Ocasio (művésznevén Bad Bunny) lépett fel. A 31 éves Puerto Ricó-ihoz Ricky Martin és Lady Gaga is csatlakozott a színpadon.
BAD BUNNY FELLÉPÉSE (a videó átkattintás után elérhető)
A SZÁMLISTA
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
SUPER BOWL
Február 9., hétfő
Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13)
Santa Clara, Levi's Stadium 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith
Amerikai sportok
3 órája
Szembejött a valóság a Patriotsszal: másodszor nyert Super Bowlt a Seahawks
Ezúttal tényleg a védelem nyert bajnokságot, a futó Kenneth Walker lett az MVP.
