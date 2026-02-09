Szembejött a valóság a Patriotsszal: másodszor nyert Super Bowlt a Seahawks

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

SUPER BOWL

Február 9., hétfő

Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13)

Santa Clara, Levi's Stadium 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith

ÖSSZEFOGLALÓ

A New England Patriots a franchise történetének hetedik győzelmére készült, míg a Seattle a második Vince Lombardi-trófeájára hajtott. Ráadásul a Seahawks vissza akart vágni a 2014-es vereséget, amikor a döntőben egy utolsó másodperces interceptionnel nyert a Patriots.

Ugyan a New England irányítója, Drake Maye második lett az MVP-szavazáson, azért sejteni lehetett, hogy ez a Super Bowl a védelmekről fog szólni. Az első támadósorozatot a Seattle vezette, 51 yard megtétele után Jason Myers talált a póznák közé 33 yardról. Ezt követően sorozatban öt punt következett, majd egy újabb nyolc játékból álló több mint ötvenyardos drive végén ismét Myers szerzett mezőnygólt, sőt a szünet előtt egy harmadik mezőnygólt is értékesített a 34 éves rúgó (9–0).

A Patriots támadósora tehát teljesen reménytelen volt az első félidőben. Öt punt, nulla szerzett pont és mindössze 51 yard (18 passzolt, 33 futott) volt a Maye által vezetett támadósor mérlege, míg háromszor sackelték az irányítót. A New England számára aggasztó statisztika, hogy a Super Bowlok történelmében eddig 14 csapat nem szerzett pontot az első félidőben, egyik sem nyerte meg a döntőt. A Seattle sem hasított, de az első félidei 183 yard több mint háromszorosa a New Englandnek, ez pedig bőven elég volt arra, hogy Myersnek ne kelljen bravúr a mezőnygólok értékesítéséhez.

A szünet után rögtön 3&outtal leparancsolta a Patriots támadósorát a Seattle, Sam Darnoldék pedig összehozták mind időben, mind a yardokat tekintve a leghosszabb támadósorozatukat. Jaxon Smith-Njigba 16 yardos elkapása mellett, az addig már száz futott yardhoz közel álló Kenneth Walker is szerzett egy húszyardos elkapást. Hiába a közel 70 megtett yard, ezúttal is Myers mezőnygóljával zárult a támadás (12–0).

Újabb két-két punt után úgy tűnt eldőlt a mérkőzés…