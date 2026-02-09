Szembejött a valóság a Patriotsszal: másodszor nyert Super Bowlt a Seahawks

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
SUPER BOWL
Február 9., hétfő
Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13)
Santa Clara, Levi's Stadium 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith
ÖSSZEFOGLALÓ
A New England Patriots a franchise történetének hetedik győzelmére készült, míg a Seattle a második Vince Lombardi-trófeájára hajtott. Ráadásul a Seahawks vissza akart vágni a 2014-es vereséget, amikor a döntőben egy utolsó másodperces interceptionnel nyert a Patriots.
Ugyan a New England irányítója, Drake Maye második lett az MVP-szavazáson, azért sejteni lehetett, hogy ez a Super Bowl a védelmekről fog szólni. Az első támadósorozatot a Seattle vezette, 51 yard megtétele után Jason Myers talált a póznák közé 33 yardról. Ezt követően sorozatban öt punt következett, majd egy újabb nyolc játékból álló több mint ötvenyardos drive végén ismét Myers szerzett mezőnygólt, sőt a szünet előtt egy harmadik mezőnygólt is értékesített a 34 éves rúgó (9–0).
A Patriots támadósora tehát teljesen reménytelen volt az első félidőben. Öt punt, nulla szerzett pont és mindössze 51 yard (18 passzolt, 33 futott) volt a Maye által vezetett támadósor mérlege, míg háromszor sackelték az irányítót. A New England számára aggasztó statisztika, hogy a Super Bowlok történelmében eddig 14 csapat nem szerzett pontot az első félidőben, egyik sem nyerte meg a döntőt. A Seattle sem hasított, de az első félidei 183 yard több mint háromszorosa a New Englandnek, ez pedig bőven elég volt arra, hogy Myersnek ne kelljen bravúr a mezőnygólok értékesítéséhez.
A szünet után rögtön 3&outtal leparancsolta a Patriots támadósorát a Seattle, Sam Darnoldék pedig összehozták mind időben, mind a yardokat tekintve a leghosszabb támadósorozatukat. Jaxon Smith-Njigba 16 yardos elkapása mellett, az addig már száz futott yardhoz közel álló Kenneth Walker is szerzett egy húszyardos elkapást. Hiába a közel 70 megtett yard, ezúttal is Myers mezőnygóljával zárult a támadás (12–0).
Újabb két-két punt után úgy tűnt eldőlt a mérkőzés…
Az első három negyedben noha nem ment a Patriots támadóinak, de legalább azt el lehetett mondani, hogy nem volt labdavesztés. A harmadik negyed legvégén viszont Maye-t ötödször is sackelték, kijött az irányító kezéből a labda, amit Byron Murphy szedett össze. Az addig csak mezőnygólokat szerző Seattle annak rendje és módja szerint élt a védelme adta lehetőséggel, öt játékkal később Sam Darnold 16 yardos passzát AJ Barner húzta le a célterületen belül. A negyedik negyed elején megszületett a mérkőzés első touchdownja, ezzel 19–0-ra ellépett a Seattle.
Ezt követően szinte a semmiből touchdownt szerzett a Patriots is. Mack Hollins előbb egy 24, majd egy 35 yardos passzt szelídített meg, 57 másodperc alatt TD-t ért el a New England (19–7). Ráadásul a védelem hamar leparancsolta Darnoldékat, így tovább zárkózhatott volna hatszoros bajnok. Drake Maye-ék a saját négyyardos vonalukról indulva eljutottak a félpályáig, ott viszont a másodéves irányító eladta a labdát. A második labdaszerzést is pontokkal büntette a Seattle, Myers az új Super Bowl-rekordot jelentő ötödik mezőnygólját is bevágta. Myers lett az NFL történelmének első játékosa, aki egy idénybe – a rájátszást is beleszámítva – 200 pont fölé jut.
Ráadásul a következő New England-i támadósorozatnál Maye-t hetedszer is földre vitték, az irányító próbált szabadulni a labdától, ami Uchenna Nwosu kezébe került. A Seahawks játékosa pedig meg sem állt a célterületig. Válaszul még Stevenson is jegyzett egy TD-t, de ez kis túlzással már csak a fogadási szempontból volt fontos, a Seattle győzelmét nem fenyegette. A Seahawaks 29–13-ra felülmúlta a New Englandet, ezzel történelme második Super Bowlját hódította el.
Sam Darnold 202 yarddal és egy touchdownnal zárt, az MVP pedig Kenneth Walker lett, aki 132 yardot tett meg a földön, illetve két elkapásból 26 yardot gyűjtött. Legutóbb a 32. döntőben volt futó a legértékesebb játékos.
A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
IDŐ
PONTSZERZŐ AKCIÓ
TÁMADÓSOROZAT
ÁLLÁS
|1. negyed 4. perc
|Myers 33 yardos FG
|8 játék, 51 yard, 3 p 2 mp
3–0
|2. negyed, 4. perc
|Myers 39 yardos FG
|8 játék, 55 yard, 2 p 54 mp
6–0
|2. negyed, 15. perc
|Myers 41 yardos FG
|9 játék, 34 yard, 2 p 39 mp
9–0
|3. negyed, 6. perc
|Myers 41 yardos FG
|10 játék, 69 yard, 4 p 50 mp
12–0
|4. negyed, 1. perc
|Barner 16 yardos elkapott TD
|5 játék, 37 yard, 1 p 46 mp
19–0
|4. negyed 3. perc
|Hollins 35 yardos elkapott TD
|3 játék, 65 yard, 57 mp
19–7
|4. negyed, 10. perc
|Myers 26 yardos FG
|6 játék, 30 yard, 3 p 2 mp
22–7
|4. negyed 11. perc
|Uchenna Nwosu 44 yardos interception TD
–
29–7
|4. negyed, 13. perc
|Rhamondre Stevenson 7 yardos elkapott TD
|8 játék, 65 yard, 2 p 6 mp
29–13