Szembejött a valóság a Patriotsszal: másodszor nyert Super Bowlt a Seahawks

2026.02.09. 04:26
A Seattle Seahawks nyerte a 60. Super Bowlt (Fotó: Getty Images)
A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) döntőjében az NFC-bajnok Seattle Seahawks 29–13-ra legyőzte az AFC-t megnyerő New England Patriotsot, ezzel megnyerte a franchise történetének második Super Bowlját.

Február 9., hétfő 
Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13) 
Santa Clara, Levi's Stadium 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith

ÖSSZEFOGLALÓ

A New England Patriots a franchise történetének hetedik győzelmére készült, míg a Seattle a második Vince Lombardi-trófeájára hajtott. Ráadásul a Seahawks vissza akart vágni a 2014-es vereséget, amikor a döntőben egy utolsó másodperces interceptionnel nyert a Patriots.

Ugyan a New England irányítója, Drake Maye második lett az MVP-szavazáson, azért sejteni lehetett, hogy ez a Super Bowl a védelmekről fog szólni. Az első támadósorozatot a Seattle vezette, 51 yard megtétele után Jason Myers talált a póznák közé 33 yardról. Ezt követően sorozatban öt punt következett, majd egy újabb nyolc játékból álló több mint ötvenyardos drive végén ismét Myers szerzett mezőnygólt, sőt a szünet előtt egy harmadik mezőnygólt is értékesített a 34 éves rúgó (9–0).

A Patriots támadósora tehát teljesen reménytelen volt az első félidőben. Öt punt, nulla szerzett pont és mindössze 51 yard (18 passzolt, 33 futott) volt a Maye által vezetett támadósor mérlege, míg háromszor sackelték az irányítót. A New England számára aggasztó statisztika, hogy a Super Bowlok történelmében eddig 14 csapat nem szerzett pontot az első félidőben, egyik sem nyerte meg a döntőt. A Seattle sem hasított, de az első félidei 183 yard több mint háromszorosa a New Englandnek, ez pedig bőven elég volt arra, hogy Myersnek ne kelljen bravúr a mezőnygólok értékesítéséhez.

A szünet után rögtön 3&outtal leparancsolta a Patriots támadósorát a Seattle, Sam Darnoldék pedig összehozták mind időben, mind a yardokat tekintve a leghosszabb támadósorozatukat. Jaxon Smith-Njigba 16 yardos elkapása mellett, az addig már száz futott yardhoz közel álló Kenneth Walker is szerzett egy húszyardos elkapást. Hiába a közel 70 megtett yard, ezúttal is Myers mezőnygóljával zárult a támadás (12–0).

Újabb két-két punt után úgy tűnt eldőlt a mérkőzés…

fotó 2026.02.09.

60. Super Bowl (Fotók: Getty Images)

Az első három negyedben noha nem ment a Patriots támadóinak, de legalább azt el lehetett mondani, hogy nem volt labdavesztés. A harmadik negyed legvégén viszont Maye-t ötödször is sackelték, kijött az irányító kezéből a labda, amit Byron Murphy szedett össze. Az addig csak mezőnygólokat szerző Seattle annak rendje és módja szerint élt a védelme adta lehetőséggel, öt játékkal később Sam Darnold 16 yardos passzát AJ Barner húzta le a célterületen belül. A negyedik negyed elején megszületett a mérkőzés első touchdownja, ezzel 19–0-ra ellépett a Seattle.

Ezt követően szinte a semmiből touchdownt szerzett a Patriots is. Mack Hollins előbb egy 24, majd egy 35 yardos passzt szelídített meg, 57 másodperc alatt TD-t ért el a New England (19–7). Ráadásul a védelem hamar leparancsolta Darnoldékat, így tovább zárkózhatott volna hatszoros bajnok. Drake Maye-ék a saját négyyardos vonalukról indulva eljutottak a félpályáig, ott viszont a másodéves irányító eladta a labdát. A második labdaszerzést is pontokkal büntette a Seattle, Myers az új Super Bowl-rekordot jelentő ötödik mezőnygólját is bevágta. Myers lett az NFL történelmének első játékosa, aki egy idénybe – a rájátszást is beleszámítva – 200 pont fölé jut.

Ráadásul a következő New England-i támadósorozatnál Maye-t hetedszer is földre vitték, az irányító próbált szabadulni a labdától, ami Uchenna Nwosu kezébe került. A Seahawks játékosa pedig meg sem állt a célterületig. Válaszul még Stevenson is jegyzett egy TD-t, de ez kis túlzással már csak a fogadási szempontból volt fontos, a Seattle győzelmét nem fenyegette. A Seahawaks 29–13-ra felülmúlta a New Englandet, ezzel történelme második Super Bowlját hódította el. 

Sam Darnold 202 yarddal és egy touchdownnal zárt, az MVP pedig Kenneth Walker lett, aki 132 yardot tett meg a földön, illetve két elkapásból 26 yardot gyűjtött. Legutóbb a 32. döntőben volt futó a legértékesebb játékos.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

IDŐ

PONTSZERZŐ AKCIÓ

TÁMADÓSOROZAT

ÁLLÁS

1. negyed 4. percMyers 33 yardos FG8 játék, 51 yard, 3 p 2 mp

3–0

2. negyed, 4. percMyers 39 yardos FG8 játék, 55 yard, 2 p 54 mp

6–0

2. negyed, 15. percMyers 41 yardos FG9 játék, 34 yard, 2 p 39 mp

9–0

3. negyed, 6. percMyers 41 yardos FG10 játék, 69 yard, 4 p 50 mp

12–0

4. negyed, 1. percBarner 16 yardos elkapott TD5 játék, 37 yard, 1 p 46 mp

19–0

4. negyed 3. percHollins 35 yardos elkapott TD3 játék, 65 yard, 57 mp

19–7

4. negyed, 10. percMyers 26 yardos FG6 játék, 30 yard, 3 p 2 mp

22–7

4. negyed 11. percUchenna Nwosu 44 yardos interception TD

29–7

4. negyed, 13. percRhamondre Stevenson 7 yardos elkapott TD 8 játék, 65 yard, 2 p 6 mp

29–13

 

 

Ezek is érdekelhetik