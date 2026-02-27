Alpesi sí: Kékesi Márton és Pászka Mikolt Anna a felnőtt országos bajnok összetettben

A Magyar Síszövetség pénteki sajtóközleménye szerint a 30 éves Kékesi a pénteki műlesiklásban első, a csütörtökön rendezett óriás-műlesiklásban pedig második helyen végzett, ezzel a Diósgyőri VTK sportolója nyerte meg az összetett bajnoki aranyat. Óriás-műlesiklásban a 2023-as téli Európai Ifjúsági Olimpia (EYOF) győztese, Bányai Attila Eberhard (Speed Team SE) diadalmaskodott, a dobogó harmadik fokára pedig Major Noel (Next Level SC) állhatott fel. Műlesiklásban Kékesi mögött Nagy Bence (Rozmaring SE) és Schneider Milán (Körte SE) zárt a második és a harmadik helyen.

Kékesi Márton (Fotó: Magyar Síszövetség)

A nőknél mindkét versenyszámban Pászkai Mikolt bizonyult a legjobbnak, műlesiklásban Majtényi Hanna (Nivelco SE) végzett másodikként, Pecsenka Sára (Second Wind) pedig harmadikként, míg óriás-műlesiklásban Szeghalmi Fannié (FreeRide Club) lett az ezüst-, Majtényié pedig a bronzérem.

Az ifjúsági korosztály a felnőttekkel együtt versenyzett, náluk az összetett bajnoki címet Pászka Mikolt és Major Noel nyerte.

Amint arról a szövetség beszámolt, a vasárnap befejeződött téli olimpián is szerepelt Tóth Zita ezúttal Európa-kupa viadalon volt érdekelt, ezért nem vett részt az ob-n, míg az ugyancsak olimpikon Úry Bálint, valamint Trunk Tamás és Leitgeb Richard szintén nemzetközi versenyeken szerepeltek.

Az országos bajnokság a jövő héten a gyerek és serdülő korosztályok viadalaival folytatódik.