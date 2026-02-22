NFL: 25 évesen elhunyt a Minnesota Vikings elkapója

A 2021-es draft második körében az Arizona által kiválasztott támadó három idényt töltött el a Cardinalsnál, aztán Atlantába került, ahol súlyos térdsérülés miatt a teljes 2024-es idényt ki kellett hagynia. Tavaly nyáron a Minnesota Vikingshez került, de az előidény első mérkőzésén újabb súlyos térdsérülést szenvedett, így egymás után a második teljes szezonját kellett a pályán kívülről végignéznie.

Moore holttestére a garázsában találtak rá, a jelek szerint öngyilkos lett, de a rendőrség vizsgálja a halálának körülményeit.