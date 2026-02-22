NFL: 25 évesen elhunyt a Minnesota Vikings elkapója
Szombaton indianai otthonában holtan találták Rondale Moore NFL-játékost, a Minnesota Vikings 25 éves elkapóját.
A 2021-es draft második körében az Arizona által kiválasztott támadó három idényt töltött el a Cardinalsnál, aztán Atlantába került, ahol súlyos térdsérülés miatt a teljes 2024-es idényt ki kellett hagynia. Tavaly nyáron a Minnesota Vikingshez került, de az előidény első mérkőzésén újabb súlyos térdsérülést szenvedett, így egymás után a második teljes szezonját kellett a pályán kívülről végignéznie.
Moore holttestére a garázsában találtak rá, a jelek szerint öngyilkos lett, de a rendőrség vizsgálja a halálának körülményeit.
Legfrissebb hírek
Gyász: elhunyt a legidősebb magyar FIFA-játékvezető
Labdarúgó NB I
2026.02.19. 15:52
Gyász: 74 évesen elhunyt a vb-döntős holland sakklegenda
Egyéb egyéni
2026.02.19. 12:50
Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok evezős
Egyéb egyéni
2026.02.16. 06:58
75 évesen elhunyt Magyar Lajos, a Rába ETO legendája
Labdarúgó NB I
2026.02.14. 10:22
Ezek is érdekelhetik