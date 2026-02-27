Nemzeti Sportrádió

Suter győzött az olimpia utáni első versenyen lesiklásban, de még Vonn vezeti a szakági vk-t

R. P.R. P.
2026.02.27. 15:46
null
Corinne Suter (Fotó: Getty Images)
Corinne Suter nyerte meg a téli olimpia utáni első világkupaversenyt alpesi síben. A svájci az andorrai Soldeuban megrendezett lesikláson lett első.

 

Suter, aki négy éve Pekingben olimpiai bajnok is lett ebben a szakágban, bő három év után nyert ismét vk-futamot, és négy év után végzett megint elsőként lesiklásban.

A szakági világkupát még mindig Lindsey Vonn vezeti. A 41 éves amerikai klasszis, aki a milánói-cortinai játékokon súlyos balesetet szenvedett, már biztosan nem síel (ha még vissza is akar valamikor térni valaha, akkor is éveket kell kihagynia), de 400 pontjával még így is az első helyen áll a kis kristálygömbért folytatott versenyben. A szakágban még három viadal van hátra ebben az idényben, Vonn előnye 94 pont a német Emma Aicher előtt.

ALPESI SÍ
Világkupaverseny, Soldeu (Andorra)
Lesiklás, nők
1. Corinne Suter (svájci) 1:31.62
2. Nina Ortlieb (osztrák) +0.11
3. Sofia Goggia (olasz) +0.24
A szakági vk állása (még 3 verseny van hátra)
1. Lindsey Vonn (amerikai) 400 pont
2. Emma Aicher (német) 306
3. Kira Weidle-Winkelmann (német) 256
Az összetett vk állása (11 verseny van hátra)
1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1133 pont
2. Camille Rast (svájci) 963
3. Aicher 734

 

