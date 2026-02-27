Megvan, mikor fogadja a Fradi a Bragát az El-ben
Az már korábban kiderült, hogy a Ferencváros–Braga párharc visszavágójára nem csütörtöki napon, hanem március 18-án, szerdán (magyar idő szerint) 16.30-kor kerül sor. Ennek az az oka, hogy a Porto (amelyhez majd a VfB Stuttgart látogat) biztonsági okokból nem játszhat egy napon hazai pályán a Bragával a portugál hatóságok döntése értelmében, s azért a „sárkányok” tarthatják meg a csütörtöki játéknapot, mert az El-alapszakaszban előrébb végeztek, mint honi riválisuk – írja a portugál A Bola.
A Braga elleni El-párharc a Ferencváros bajnoki menetrendjébe is bekavarhat
A párharc első mérkőzését március 12-én, csütörtökön rendezik 21.00-kor a Groupama Arénában.
AZ EURÓPA-LIGA NYOLCADDÖNTŐJÉNEK MENETRENDJE
ODAVÁGÓK
Március 12., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)
18.45: Stuttgart (német)–Porto (portugál)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lille (francia)–Aston Villa (angol)
21.00: FERENCVÁROS–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
VISSZAVÁGÓK
Március 18., szerda
16.30: Braga (portugál)–FERENCVÁROS
Március 19., csütörtök
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Stuttgart (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)
A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ
Ferencváros/Braga–Panathinaikosz/Real Betis
Genk/Freiburg–Celta Vigo/Olympique Lyon
Stuttgart/Porto–Nottingham Forest/Midtjylland
Bologna/Roma–Lille/Aston Villa