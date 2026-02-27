Megvan, mikor fogadja a Fradi a Bragát az El-ben

Az már korábban kiderült, hogy a Ferencváros–Braga párharc visszavágójára nem csütörtöki napon, hanem március 18-án, szerdán (magyar idő szerint) 16.30-kor kerül sor. Ennek az az oka, hogy a Porto (amelyhez majd a VfB Stuttgart látogat) biztonsági okokból nem játszhat egy napon hazai pályán a Bragával a portugál hatóságok döntése értelmében, s azért a „sárkányok” tarthatják meg a csütörtöki játéknapot, mert az El-alapszakaszban előrébb végeztek, mint honi riválisuk – írja a portugál A Bola.