A Steelersnek Garrett megfékezése fontosabb volt a győzelemnél? Erre a playoffja is rámehet

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Két kiadó hely maradt az utolsó fordulóra, az AFC-ben a Pittsburgh és a Baltimore az Északi, az NFC-ben a Tampa Bay és a Carolina a Déli csoport megnyeréséért játszik ki-ki meccset. A konferenciaelsőség is nyitott kérdés még mindkét csoportban, a Nemzeti főcsoportban ráadásul a Seattle és a San Francisco egymással küzd meg az első helyért, míg az Amerikai főcsoportban a Denver botlása esetén szerezheti meg a hazai pálya és a szabad hétvége előnyét a New England – vagy ha a Patriots is kikap, a Jacksonville.

AFC. Főcsoportgyőztes: Denver Broncos (13–3). Wild card kör: New England Patriots (13–3)–Buffalo Bills (11–5), Jacksonville Jaguars (12–4)–Los Angeles Chargers (11–5), Pittsburgh Steelers (9–7)–Houston Texans (11–5)

NFC. Főcsoportgyőztes: Seattle Seahawks (13–3). Wild card kör: Chicago Bears (11–5)–Green Bay Packers (9–6–1), Philadelphia Eagles (11–5)–Los Angeles Rams (11–5), Carolina Panthers (8–8)–San Francisco 49ers (12–4)

A HÉT MECCSE. A San Francisco a Chicagót fogadta vasárnap éjjel, és bár Brock Purdy első passzát lehalászta T. J. Edwards, a Bears védője, aki touchdownt is szerzett, a mérkőzés későbbi szakaszában mindkét támadóegység nagyon hatékonyan működött. Purdy 3 touchdownpasszal és egy TD-futással javított, Christian McCaffrey hozzátett egy futottat is, míg a Bearsnél Caleb Williams két passzolt, D’Andre Swift két futott TD-vel válaszolt, és az utolsó másodpercekig kiélezett maradt a mérkőzés, a Bears legutolsó játéka döntött.

A KÖVETKEZŐ HÉT NAGY LEHETŐSÉGE. A San Francisco a győzelmével megtartotta az esélyét arra, hogy megnyerje a Nemzeti főcsoport alapszakaszbeli küzdelmeit, ehhez szombaton (magyar idő szerint vasárnap hajnalban) szintén hazai pályán le kell győznie a Seattle Seahawkst. Ha sikerül, óriási esélyt kap arra a 49ers, hogy az összes playoffmeccsét hazai pályán játszva eljusson a Super Bowlig, amelyet szintén a saját stadionjában, a Santa Clara-i Levi’s Stadiumban rendeznek majd. Ez az alapszakasz utolsó két fordulójával együtt zsinórban öt hazai mérkőzést jelentene, közben egy pihenővel, amire senki sem számított október közepén, amikor Nick Bosa után Fred Warner, a védelem második legfontosabb tagja is kidőlt az idény hátralévő részére – bár most azt rebesgetik, hogy Warner a playoff vége felé visszatérhet.

A HÉT ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉGE. Ha a Green Bay szombaton legyőzte volna a Baltimore-t, a Pittsburgh vasárnap már biztos csoportgyőztesként léphetett volna pályára a Cleveland otthonában. Csakhogy a Packers nem tudott mit kezdeni a Ravens Lamar Jackson nélkül felálló támadóegységével, Derrick Henry az idénye legjobb meccsét játszotta, 36 futásból (egyéni NFL-rekord) 216 yardot ért el, és négy touchdownt szerzett (egyéni NFL-rekordbeállítás), és a Baltimore megtette a magáét.

A Steelers a Cleveland legyőzésével így is tét nélkülivé tehette volna a Ravens elleni utolsó fordulós meccset, de úgy tűnt, fontosabb volt az NFL sackrekordjára törő Myles Garrett csúcsdöntésének megakadályozása (a Cleveland védője továbbra is egy irányítószerelésre van a rekordtól), mint a győzelem megszerzése – a Pittsburgh az első és egyetlen valamirevaló támadását a mérkőzés utolsó percében vezette, de végül akkor sem szerzett TD-t, és kikapott. Garrett elmondta, ő is úgy érezte, hogy a Steelersnek fontosabb volt az ő féken tartása, mint a meccs megnyerése. „Szerintem fontosabb volt nekik, hogy távol tartsanak Aaron Rodgerstől, mint hogy megnyerjék a meccset, és ez visszaütött. Most küzdhetnek a Ravens ellen az elsőségért. Én bármikor bevállalom, hogy nulla sackkel zárjak, ha nyerünk” – mondta a meccs után Garrett.

A HÉT ÜZENETVÁLTÁSA. A Ravens a Cleveland–Pittsburgh mérkőzés után a közösségi oldalán hálálta meg a csoportriválisnak a szívességet. „Tökéletes időzítés” – írta a Baltimore a közösségi oldalán, mire a Browns így felelt: „Ne gondoljátok, hogy értetek nyertünk!” Mint ismert, a Ravens–Browns rivalizálás az egyik legnagyobb az NFL-ben, hiszen az eredeti Cleveland Browns költözött át 1996-ban Baltimore-ba, és az 1999-ben újraélesztett Browns képtelen megismételni koránbbi sikereit. Attól még a két csapat játékosai jóban lehetnek, Tyler Huntley, a Ravens Green Bayben beugró irányítója például beszélt Shedeur Sandersszel, a Browns QB-jával a meccs előtt, míg több Baltimore-játékos is a közösségi oldalán hálálkodott a Clevelandnek.

A HÉT CSOPORTGYŐZTESEI. A Green Bay vereségével eldőlt, hogy a Chicago 2018 óta először az NFC északi csoportjának bajnoka lett. A Detroitból elcsábított Ben Johnson vezetőedző az első idényében óriási bravúrt ért el a Bears élén, főleg úgy, hogy a Lions lemaradt a rájátszásról. A Chicago az első két meccse után két vereséggel állt, utána viszont 14 meccsből 11-ert megnyert. Az AFC Keleti csoportjában a New England 2019 óta először lett első, a Patriots élén is új vezetőedző, Mike Vrabel áll, vele jött össze először a divíziósiker a Bill Belichick, Tom Brady közös éra óta. A 17. fordulóban nyerte meg a csoportját a Denver is, a Broncos 2015 óta először ünnepelt ilyen sikert, miután a Chargers kikapott a Houstontól. Belichick után Sean Payton lett a második NFL-edző, aki öt különböző alapszakaszban nyert legalább 13 meccset a csapatával.

A KÖVETKEZŐ HÉT CSOPORTDÖNTŐI. A 17. forduló előtt az analitikusok 93:7-re osztották el a százalékos esélyarányokat a Pittsburgh és a Baltimore között az AFC Északi csoportjának megnyerésére, de a Ravens-siker és a Steeleers-kudarc után már 54:46 a Baltimore javára, annak ellenére, hogy Pittsburghben játsszák a két csapat ki-ki meccsét, amely a tévétársaságok döntése alapján az alapszakasz záró összecsapása lesz. Az utolsó forduló másik csoportdöntővel kezdődik, szombat este a Tampa Bay a Carolinát fogadja – ha a Buccaneers nyer, az NFC Déli négyesének továbbjutója negatív mérleggel lesz ott a playoffban. Viszont ide került egy csavar is, hiszen még az Atlanta is zárhat 8–9-cel, ha legyőzi a New Orleanst, és bár a Panthers elleni kettős összevetés a Buccaneersnek kedvez, a hármas holtversenyből a Falconst kétszer legyőző Carolina jönne ki győztesen a Tampa Bayjel szemben.

A HÉT REKORDERE. Az Arizona kikapott Cincinnatiben, de egyik játékosa rekordot döntött: Trey McBride tíz elkapással zárta a mérkőzést, az idény 16. meccsén 119 elkapásig jutott, ami a valaha volt legtöbb a tight end poszton egy évadon belül. A korábbi csúcsot Zach Ertz tartotta, 2018-ban 116 elkapást jegyzett a Philadelphia játékosaként. McBride rekordjának értékét növeli, hogy nem kellett hozzá a csapat 17. alapszakaszmérkőzése (2021-ben emelték 16-ról 17-re a mérkőzések számát), hanem ugyanannyiból döntött rekordot, amennyi a korábbi rekorder rendelkezésére állt.

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A New York Giants legyőzte a Las Vegas Raiderst, így utóbbi került előnybe az első draftcetliért folyó versenyfutásban. Ahhoz, hogy ezt meg is tartsa, az utolsó fordulóban ki kell kapnia otthon a Kansas Citytől, amely az utóbbi hetek vereségsorozatával (mát ötnél tart) bekerült az első tízbe. Ha nyer a Raiders, a Giants pedig kikap a Dallastól, a New York kerül kedvezőbb helyzetbe tavasszal a pittsburghi játékosbörzén.

Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. Las Vegas Raiders (2–14), 2. New York Giants (3–13), 3. New York Jets (3–13), 4. Tennessee Titans (3–13), 5. Arizona Cardinals (3–13), 6. Cleveland Browns (4–12), 7. Washington Commanders (4–12), 8. New Orleans Saints (6–10), 9. Kansas City Chiefs (6–10), 10. Cincinnati Bengals (6–10)

NCAA-RÁJÁTSZÁS. Az NFL alapszakaszának utolsó fordulója előtt rendezik meg az egyetemi rájátszás negyeddöntőjének mérkőzéseit, íme, a program!

A negyeddöntő programja

Január 1., csütörtök

1.30: Ohio State (2.)–Miami (10.), Dallas (Tv: Arena4)

18.00: Texas Tech (4.)–Oregon (5.), Miami (Tv: Arena4)

22.00: Indiana (1.)–Alabama (9.), Pasadena (Tv: Arena4)

Január 2., péntek

2.00: Georgia (3.)–Ole Miss (6.), New Orleans (Tv: Arena4)

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

Csütörtök

Washington Commanders–Dallas Cowboys 23–30

Minnesota Vikings–Detroit Lions 23–20

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 13–20

Szombat

Los Angeles Chargers–Houston Texans 16–20

Green Bay Packers–Baltimore Ravens 24–41

Vasárnap kora este

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 13–6

Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals 37–14

Tennessee Titans–New Orleans Saints 26–34

Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars 17–23

Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers 20–17

New York Jets–New England Patriots 10–42

Carolina Panthers–Seattle Seahawks 10–27

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–New York Giants 10–34

Buffalo Bills–Philadelphia Eagles 12–13

San Francisco 49ers–Chicago Bears 42–38

Hétfő

Atlanta Falcons–Los Angeles Rams 27–24

A 18. FORDULÓ MŰSORA

Szombat

22.30: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints

19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers

19.00: New York Giants–Dallas Cowboys

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans (Tv: Arena4)

19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Max4)

22.25: Buffalo Bills–New York Jets

22.25: Chicago Bears–Detroit Lions

22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő

2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 13 – 3 – 0 0.813 452–310 +142 2. Buffalo Bills 11 – 5 – 0 0.688 446–357 +89 3. Miami Dolphins 7 – 9 – 0 0.438 337–386 –49 4. New York Jets 3 – 13 – 0 0.188 292–468 –176 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Pittsburgh Steelers 9 – 7 – 0 0.563 371–363 +8 2. Baltimore Ravens 8 – 8 – 0 0.500 400–372 +28 3. Cincinnati Bengals 6 – 10 – 0 0.375 396–472 –76 4. Cleveland Browns 4 – 12 – 0 0.250 259–361 –102 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Jacksonville Jaguars 12 – 4 – 0 0.750 433–329 +104 2. Houston Texans 11 – 5 – 0 0.688 366–265 +101 3. Indianapolis Colts 8 – 8 – 0 0.500 436–373 +63 4. Tennessee Titans 3 – 13 – 0 0.188 277–437 –160 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 13 – 3 – 0 0.813 382–308 +74 2. Los Angeles Chargers 11 – 5 – 0 0.688 365–321 +44 3. Kansas City Chiefs 6 – 10 – 0 0.375 350–314 +36 4. Las Vegas Raiders 2 – 14 – 0 0.125 227–420 –193 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 11 – 5 – 0 0.688 362–301 +61 2. Dallas Cowboys 7 – 8 – 1 0.469 454–477 –23 3. Washington Commanders 4 – 12 – 0 0.250 332–434 –102 4. New York Giants 3 – 13 – 0 0.188 347–422 –75 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Chicago Bears 11 – 5 – 0 0.688 425–396 +29 2. Green Bay Packers 9 – 6 – 1 0.594 388–344 +44 3. Minnesota Vikings 8 – 8 – 0 0.500 328–330 –2 4. Detroit Lions 8 – 8 – 0 0.500 462–397 +65 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Carolina Panthers 8 – 8 – 0 0.500 297–364 –67 2. Tampa Bay Buccaneers 7 – 9 – 0 0.438 364–397 –33 3. Atlanta Falcons 7 – 9 – 0 0.438 334–384 –50 4. New Orleans Saints 6 – 10 – 0 0.375 289–364 –75 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Seattle Seahawks 13 – 3 – 0 0.813 470–289 +181 2. San Francisco 49ers 12 – 4 – 0 0.750 434–358 +76 3. Los Angeles Rams 11 – 5 – 0 0.688 480–326 +154 4. Arizona Cardinals 3 – 13 – 0 0.188 335–451 –116 A CSOPORTOK ÁLLÁSA

AFC Gy-V-D 1. Denver Broncos* 13 – 3 – 0 2. New England Patriots* 13 – 3 – 0 3. Jacksonville Jaguars* 12 – 4 – 0 4. Pittsburgh Steelers 9 – 7 – 0 5. Houston Texans* 11 – 5 – 0 6. Los Angeles Chargers* 11 – 5 – 0 7. Buffalo Bills* 11 – 5 – 0 8. Indianapolis Colts** 8 – 8 – 0 9. Baltimore Ravens 8 – 8 – 0 10. Miami Dolphins** 7 – 9 – 0 11. Cincinnati Bengals** 6 – 10 – 0 12. Kansas City Chiefs** 6 – 10 – 0 13. Cleveland Browns** 4 – 12 – 0 14. Tennessee Titans** 3 – 13 – 0 15. New York Jets** 3 – 13 – 0 16. Las Vegas Raiders** 2 – 14 – 0 NFC Gy-V-D 1. Seattle Seahawks* 13 – 3 – 0 2. Chicago Bears* 11 – 5 – 0 3. Philadelphia Eagles* 11 – 5 – 0 4. Carolina Panthers 8 – 8 – 0 5. San Francisco 49ers* 12 – 4 – 0 6. Los Angeles Rams* 11 – 5 – 0 7. Green Bay Packers* 9 – 6 – 1 8. Minnesota Vikings** 8 – 8 – 0 9. Detroit Lions** 8 – 8 – 0 10. Dallas Cowboys** 7 – 8 – 1 11. Tampa Bay Buccaneers 7 – 9 – 0 12. Atlanta Falcons** 7 – 9 – 0 13. New Orleans Saints** 6 – 10 – 0 14. Washington Commanders** 4 – 12 – 0 15. Arizona Cardinals** 3 – 13 – 0 16. New York Giants** 3 – 13 – 0 A FŐCSOPORTOK ÁLLÁSA

*Bejutott a rájátszásba. **Nem juthat a rájátszásba