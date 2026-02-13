Nemzeti Sportrádió

Nyáron távozik a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapattól Mélanie Halter

V. J./MTIV. J./MTI
2026.02.13. 17:45
Fotó: Nagy Gábor, archív
Címkék
Mosonmagyaróvár női kézilabda Melanie Halter női kézilabda NB I
A nyáron távozik a női Európa-ligában is szereplő Mosonmagyaróvár kézilabdacsapatától Mélanie Halter.

A klub a pénteki bejelentésében emlékeztetett, hogy a francia kapus, Mélanie Halter 2024-ben érkezett a Metztől, és „már az első pillanattól kezdve professzionális hozzáállásával, valamint csapategységet erősítő személyiségével segítette” az együttest. A mostani idényben azonban sérülés hátráltatta abban, hogy a pályán is folyamatosan a csapat rendelkezésére álljon.

A Mosonmagyaróvár az NB I-ben hetedik, az El csoportkörében pedig négy forduló után hat pontjával második, továbbjutó helyen áll a négyesében.

 

