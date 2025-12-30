Az Atlanta legyőzte a Ramst, sokat segíthet még a Carolinának

A rájátszásba már biztosan bejutó Rams ugyan már nem nyerheti meg a saját csoportját (az elsőségért a San Francisco és a Seattle vív meg szombaton), az Atlanta elleni mérkőzésének volt tétje: korábbi csereügylet keretében a Los Angeles-i csapat megkapta a Falcons első körös draftcetlijét, azaz ha most nyert volna, javított volna a draftpozícióján. Ehhez képest az első félidő végére 21 pontos hátrányba került.

Az első touchdownt a Falcons szerezte Bijan Robinson négyyardos futásával, majd Jesse Bates III lehalászta Matthew Stafford passzát, és a célterületig robogott vele. Az élete meccsét játszó Robinson aztán 93 yardos futásával nemcsak egyéni, hanem klubrekordot is döntött. A második félidő elején a Rams mezőnygóllal szépített, de azonnal jött rá a Falcons válasza, így visszaállt a 21 pontos különbség. Terrance Ferguson elkapott TD-jével ismét közelebb lopózott a Rams, de a harmadik negyed végén Zane Gonzalez újabb hazai mezőnygóljával készült gondoskodni arról, hogy a negyedik negyedre ne maradjon izgalom.

Csakhogy blokkolták a rúgást, és Jared Verse visszahordva touchdownt szerzett belőle. Ezzel hét pont lett a különbség, 2:46 perccel a vége előtt Puka Nacua TD-jével pedig 24-nél a Los Angeles utolérte az Atlantát. A 195 futott yardja mellé elkapásból 34-et szerző Robinson vezérletével a Falcons a hátralévő időben mezőnygólkísérlethez segítette Gonzalezt, aki nem hibázott 51 yardról. A Ramsnek maradt még ideje az ellentámadásra, de nem sikerült válaszolni, így a hazai csapat nyert 27–24-re.

Az Atlanta sorozatban harmadik győzelmével a saját csoportjában is érdekessé teszi az utolsó fordulót, mert bár biztosan nem juthat a playoffba, beleszólhat a Tampa Bay és a Carolina csatájába. A Buccaneers és a Panthers egymással játszik szombaton, és a Panthers a győzelmével biztosan csoportgyőztes, azaz playoffszereplő lesz. Ha a Tampa Bay nyer, akkor viszont az is kell a Bucsnak, hogy vasárnap a New Orleans legyőzze az Atlantát, mert a Falcons győzelme esetén három 8–9-es csapat lesz a csoport élén, és a hármas összevetés a Carolinának kedvez (ha csak a Tampa Bay és a Carolina lesz 8–9-es, az a floridai csapat továbbjutását jelenti).

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

Atlanta Falcons–Los Angeles Rams 27–24 (7–0, 14–0, 3–17, 3–7)

KORÁBBI EREDMÉNYEK

Csütörtök

Washington Commanders–Dallas Cowboys 23–30

Minnesota Vikings–Detroit Lions 23–20

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 13–20

Szombat

Los Angeles Chargers–Houston Texans 16–20

Green Bay Packers–Baltimore Ravens 24–41

Vasárnap kora este

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 13–6

Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals 37–14

Tennessee Titans–New Orleans Saints 26–34

Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars 17–23

Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers 20–17

New York Jets–New England Patriots 10–42

Carolina Panthers–Seattle Seahawks 10–27

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–New York Giants 10–34

Buffalo Bills–Philadelphia Eagles 12–13

San Francisco 49ers–Chicago Bears 42–38

A 18. FORDULÓ MŰSORA

Szombat

22.30: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints

19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers

19.00: New York Giants–Dallas Cowboys

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans (Tv: Arena4)

19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Max4)

22.25: Buffalo Bills–New York Jets

22.25: Chicago Bears–Detroit Lions

22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő

2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)