A bukott Jets-irányító felül az NFL trónjára vagy történelmet ír a Patriots edzője? – Bencsics Márkkal beszélgettünk a Super Bowl előtt

„Nem lehet elmenni Jaxon Smith-Njigba mellett sem. Ez a támadórendszer a sikeres futójáték mellett arról szól, hogy a sztárelkapót tömjék labdákkal. A playaction-passzoknál például több idő kell a játékok kialakulásához, ugyanakkor a linebackereket könnyebben lehet manipulálni, és ez teret nyithat az elkapónak a pálya közepén. Ehhez viszont elengedhetetlen a hatékony futás. Ha első két kísérletre kevés yard jön futásból, akkor rögtön tiszta passz-szituáció alakulhat ki. A Rams elleni NFC-döntőben például Darnold rengeteg harmadik kísérletet oldott meg úgy, hogy nem két-három yardot kellett megtenni. A Super Bowlban ez érdekes lehet, hiszen a Patriots védőfalának a belseje Milton Williamsszel, Barmore-ral, Tongával képes lehet párharcokat nyerni a Seahawks támadófalával szemben. Kérdés, hogy a fal széléről mekkora nyomást tud generálni a Patriots, és kell-e több védővel blitzelni.”

A Seahawks félelmetes duója, Cooper Kupp (10-esben) és Jaxon Smith-Njigba (11-esben)

A New England védelménél a cornerbackek jelentik a legnagyobb erősséget. Christian Gonzalez a liga egyik legjobbja, aki minden bizonnyal többször találkozik majd JSN-nel – ez lehet a döntő egyik legizgalmasabb párharca. Fontos kiemelni Mike Vrabelt is, aki a Tennessee Titansszel 2020-ban nagyon közel állt a Super Bowlhoz – a későbbi bajnok, Kansas City Chiefstől kapott ki a konferenciadöntőben. Vrabel egyéves kihagyás után írt alá a Patriotshoz, ahol játékospályafutása alatt három gyűrűt is szerzett, most pedig történelmet írhat, korábban ugyanis senkinek sem sikerült játékosként és vezetőedzőként is bajnoki címet nyerni ugyanazzal a csapattal.

„A Pats defensive back sora nagyon erős, Marcus Jones, Carlton Davis és Christian Gonzalez is kiváló teljesítményt nyújtott az idény során. Izgalmas párharc lesz, és kíváncsi vagyok, mit talál ki a Patriots Smith-Njigba ellen. A Seahawks megpróbál majd létszámfölényt kialakítani a pálya egyes részein, túltölteni területeket és választásra bírni a Pats-védőket. De ha van olyan védelem, ami képes lehet megállítani, lelassítani JSN-t, akkor az a New Englandé.”

New England-i védők (Fotó: Getty Images)

A Patriots-szurkolóknak Belichick és Brady után nem kellett sokat várni egy újabb fantasztikus vezetőedző-irányító duóra (Fotó: Getty Images)

„Sokoldalúság és kiegyensúlyozottság. Ezt hozta Mike Vrabel, szépen összeszedte ezt a New England-i védelmet. A Bill Belichick-érában még a leggyengébb védőjátékos is korrekt kezdő szintű volt. Ez Vrabelnél is hasonló jelenleg. Bár passzsiettetésben nem a legerősebbek, Vrabel szerette volna rendbe tenni a futás elleni védekezést. Ezért érkezett Robert Spillane és Milton Williams is. Látszik, hogy jól edzett csapatról van szó, a játékosok értik a rendszert, mindenki tudja a dolgát.”

Vrabel történelmi tettet hajthat végre, ha edzőként is hazaviszi a Lombardi-kupát

Érdemes lesz odafigyelni Kenneth Walkerre is. A szélvészgyors futó a külső területeken szinte megállíthatatlan, most viszont nagyobb szerep vár rá. A rövid, belső futásoknál a Seahawks gyakran Zach Charbonnet-t küldte pályára, ő azonban a 49ers elleni rájátszásmeccsen a szezon hátralévő részére kidőlt.

„Én hiszem azt, hogy Walker megoldja a rá nehezedő feladatot. Nem szeret annyira belül futni, de amikor megkapja a labdát, valami biztos történni fog. Trükközik, táncol, ebből 16 yardos és -2 yardos futás is jöhet bármikor. Én azt gondolom, hogy potenciális MVP-jelöltről beszélünk. Sokoldalú játékos, viszont a red zone-on belül akadnak nehézségei, és nem véletlen, hogy Charbonnet-t preferálták az idény során a rövid yardos és goalline szituációkban.”

Drake Maye rendkívül közel állt ahhoz, hogy MVP-ként lépjen pályára a Levi's Stadionban – Matthew Stafford 24, a Pats fiatal irányítója 23 voksot kapott. Óriásit léptek előre ebben az idényben a foxborough-iak, a támadósornak azonban a tehetséges QB ellenére is nehéz dolga lesz a liga egyik legjobb védelmével szemben.

„A realitás talaján maradva ki lehet mondani, hogy a Pats támadósora törékeny. Igaz, ezt Josh McDaniels zsenialitása abszolút kompenzálja. Drake Maye kulcshelyzetekben nagy dolgokra képes, és szerintem hidegvérű játékos. Viszont még mindig nagyon fiatal, ez a labdavesztéseken is meglátszik. Éreznie kell majd, hogy meddig szabad húzni egy-egy játékot. Egyáltalán nem reménytelen a Patriots helyzete a Super Bowlban, viszont szinte tökéletes meccset kell hoznia a támadósornak. És ez a támadófal a Seahawks védőfala ellen...mondjuk úgy, nem favorit. Maye agilitása ellensúlyozhatja ezt, szerintem sokat kell majd neki futni.”

„Átlagos” Kenneth Walker-játék (Fotó: Getty Images)

„Woolen és Jobe sokat rotál, ott talán egyik játékossal sincs teljes mértékben megelégedve Macdonald. Emmanwori flexibilitást hoz, nagyjából bárhol be lehet vetni. Nem kell messzire menni, Macdonald a Baltimore Ravensben Kyle Hamiltont használta hasonlóan. Én Leonard Williams játékát is nagyon szeretem, és a Seahawks védőfalának a mélysége is nagyon erős. Nem véletlenül ez az NFL egyik legizgalmasabb védelme.”

Bencsics Márknak volt lehetősége beszélni több játékossal is az elmúlt napokban. Elárulta, ki tett rá jó benyomást, majd a tippjét is megosztotta velünk.

„Megkérdeztem Bouttét arról az őrült elkapásról, amit a Texans ellen mutatott be. Azt mondta, hogy jó labda volt, és semmi extrát nem csinált. Visszakérdeztem, hogy neki ez az átlagos? Erre simán rávágta, hogy igen. Maradjunk annyiban, hogy tudja saját magáról, mennyire jó, és ez kell is az elkapóknak. Biztos, hogy szükség lesz hasonlóan nagy játékokra tőlük, még ha Boutte szerint ez nem is számít extrának. Brenden Schoolerrel is élmény volt beszélgetni, és Rashid Shaheed is nagyon szimpatikus srác. Mindig mosolygós és rendkívül közvetlen, a pályán pedig igazi X-faktor, aki a labdával a kezében bármilyen szituációból képes veszélyt teremteni.”

Boutte szerint ez nem egy extra elkapás (Fotó: Getty Images)

„Izgalmas meccset várok, de szerintem a Seahawks legalább négy ponttal megnyeri a meccset. Azt is el tudom képzelni, hogy a végén fordítanak egy touchdownnal, amivel ötpontos különbség alakul ki a két csapat között.”