Továbbra is hibátlan a Veszprém, 14 góllal győzte le az FTC-t a férfi kézi NB I-ben

2026.02.13. 19:41
Továbbra is százszázalékos a Veszprém (Fotó: handballveszprem.hu, archív)
férfi kézilabda NB I One Veszprém HC FTC-Green Collect
A férfi kézilabda NB I 15. fordulójának pénteki mérkőzésén a Veszprém hazai pályán 43–29-re legyőzte az FTC-t.

A Veszprém 5–5 után ellépett három góllal, és ugyan az FTC visszajött 9–8-ra, a hazaiak hatgólos előnyt tudtak kialakítani a szünetig. A fordulás után 12 percen át maradt az öt-hatgólos különbség, ekkor a címvédő egy 7–0-s rohammal végképp leszakította ellenfelét, és könnyed győzelmet aratott. Mikael Appelgren 19 védéssel fejezte be a meccset – 40 százalékos hatékonysággal hárította a zöld-fehérek lövéseit.

Többen mérföldkőhöz érkeztek a mérkőzésen: Dragan Pechmalbec az FTC elleni találkozón szerezte meg 500. gólját veszprémi mezben, míg Gáncs-Pető Máté és Ivan Martinovic a 100. találatát lőtte meg a csapat színeiben. 43–29

FÉRFI KÉZILABDA NB I
15. FORDULÓ
ONE VESZPRÉM HC–FTC-GREEN COLLECT 43–29 (22–16)
Veszprém, 2000 néző. V: Bócz, Wiedemann
VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 6 (3), Martinovic 4, El-Dera 3, PECHMALBEC 5, Ligetvári, Gáncs-Pető 4. Csere: Corrales (kapus), Cindric 2, Thiagus Petrus, Hesam 3, Adel 4, Elísson 4 (1), Dodic 1, ALI ZEIN 5, Dopjera 2. Edző: Xavier Pascual
FTC: Borbély – CSANÁLOSI 5 (3), Ancsin 4, Nagy Bence 3, KARAI 8, Győri M. 5, Kovacsics. Csere: Győri K. (kapus), Debreczeni 1, Tóth P., Csörgő 3, Juhász Á., Koller, Kovács B. Edző: Pásztor István
Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–5. 13. p.: 9–6. 20. p.: 14–10. 26. p.: 18–15. 33. p.: 26–19. 40. p.: 28–22. 47. p.: 32–24. 53. p.: 37–25. 58. p.: 41–27
Kiállítások: 0, ill. 4 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Még mindig érződik a szünet, tudunk ennél jobban játszani, de a srácok ezúttal is keményen küzdöttek, elégedett vagyok velük. Az edzésen is beleadnak mindent, remélem, így tudjuk folytatni, mert a jövő héten még fontosabb meccs jön.
Pásztor István: – A második félidő közepéig kicsit nagyobb ellenállásra kényszerítettük a hazaiakat, utána elfogytunk, hiszen csak tizennégyen vagyunk. Örülök, hogy még a mérkőzés végén is futottunk, tudtunk gyors gólt szerezni, nem adtuk fel, nem csaltuk és nem lassítottuk a játékot, és amíg bírtuk, a védekezés is jól ment.

Szombaton játsszák
18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT
18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
Szerdán játszották
Mol Tatabánya KC–Csurgói KK 26–27 (13–12)
Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest 27–21 (15–10)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Veszprém1515615–418+19730
  2. Szeged161312555–441+11427
  3. Tatabánya15123467–423+4424
  4. FTC15816491–475+1617
  5. Csurgó16637444–447–315
  6. Győr1477421–423–214
  7. Balatonfüred15618396–437–4113
  8. Gyöngyös1468379–407–2812
  9. PLER15528392–434–4212
10. Szigetszentmiklós15519391–439–4811
11. Budai Farkasok-Rév14347378–412–3410
12. NEKA14428379–414–3510
13. Komló142210375–423–486
14. Budakalász142111383–473–905

 

 

