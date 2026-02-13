Továbbra is hibátlan a Veszprém, 14 góllal győzte le az FTC-t a férfi kézi NB I-ben
A Veszprém 5–5 után ellépett három góllal, és ugyan az FTC visszajött 9–8-ra, a hazaiak hatgólos előnyt tudtak kialakítani a szünetig. A fordulás után 12 percen át maradt az öt-hatgólos különbség, ekkor a címvédő egy 7–0-s rohammal végképp leszakította ellenfelét, és könnyed győzelmet aratott. Mikael Appelgren 19 védéssel fejezte be a meccset – 40 százalékos hatékonysággal hárította a zöld-fehérek lövéseit.
Többen mérföldkőhöz érkeztek a mérkőzésen: Dragan Pechmalbec az FTC elleni találkozón szerezte meg 500. gólját veszprémi mezben, míg Gáncs-Pető Máté és Ivan Martinovic a 100. találatát lőtte meg a csapat színeiben. 43–29
FÉRFI KÉZILABDA NB I
15. FORDULÓ
ONE VESZPRÉM HC–FTC-GREEN COLLECT 43–29 (22–16)
Veszprém, 2000 néző. V: Bócz, Wiedemann
VESZPRÉM: APPELGREN – GASPER MARGUC 6 (3), Martinovic 4, El-Dera 3, PECHMALBEC 5, Ligetvári, Gáncs-Pető 4. Csere: Corrales (kapus), Cindric 2, Thiagus Petrus, Hesam 3, Adel 4, Elísson 4 (1), Dodic 1, ALI ZEIN 5, Dopjera 2. Edző: Xavier Pascual
FTC: Borbély – CSANÁLOSI 5 (3), Ancsin 4, Nagy Bence 3, KARAI 8, Győri M. 5, Kovacsics. Csere: Győri K. (kapus), Debreczeni 1, Tóth P., Csörgő 3, Juhász Á., Koller, Kovács B. Edző: Pásztor István
Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–5. 13. p.: 9–6. 20. p.: 14–10. 26. p.: 18–15. 33. p.: 26–19. 40. p.: 28–22. 47. p.: 32–24. 53. p.: 37–25. 58. p.: 41–27
Kiállítások: 0, ill. 4 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Még mindig érződik a szünet, tudunk ennél jobban játszani, de a srácok ezúttal is keményen küzdöttek, elégedett vagyok velük. Az edzésen is beleadnak mindent, remélem, így tudjuk folytatni, mert a jövő héten még fontosabb meccs jön.
Pásztor István: – A második félidő közepéig kicsit nagyobb ellenállásra kényszerítettük a hazaiakat, utána elfogytunk, hiszen csak tizennégyen vagyunk. Örülök, hogy még a mérkőzés végén is futottunk, tudtunk gyors gólt szerezni, nem adtuk fel, nem csaltuk és nem lassítottuk a játékot, és amíg bírtuk, a védekezés is jól ment.
Szombaton játsszák
18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT
18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
Szerdán játszották
Mol Tatabánya KC–Csurgói KK 26–27 (13–12)
Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest 27–21 (15–10)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|15
|15
|–
|–
|615–418
|+197
|30
|2. Szeged
|16
|13
|1
|2
|555–441
|+114
|27
|3. Tatabánya
|15
|12
|–
|3
|467–423
|+44
|24
|4. FTC
|15
|8
|1
|6
|491–475
|+16
|17
|5. Csurgó
|16
|6
|3
|7
|444–447
|–3
|15
|6. Győr
|14
|7
|–
|7
|421–423
|–2
|14
|7. Balatonfüred
|15
|6
|1
|8
|396–437
|–41
|13
|8. Gyöngyös
|14
|6
|–
|8
|379–407
|–28
|12
|9. PLER
|15
|5
|2
|8
|392–434
|–42
|12
|10. Szigetszentmiklós
|15
|5
|1
|9
|391–439
|–48
|11
|11. Budai Farkasok-Rév
|14
|3
|4
|7
|378–412
|–34
|10
|12. NEKA
|14
|4
|2
|8
|379–414
|–35
|10
|13. Komló
|14
|2
|2
|10
|375–423
|–48
|6
|14. Budakalász
|14
|2
|1
|11
|383–473
|–90
|5