Super Bowl: elképesztő hamburger és a szokásos őrült árak – kép

Egy üdítőt kb. 8.5 dollárért (kb. 2700 forintért) vásárolhatunk meg, pohár borért 16-17 dollárt (több mint 5 ezer forintot) kell kifizetnünk, és a sör is hasonló árban van, alsó hangon 5-6 ezer forintért kaphatunk egyet. Természetesen különböző koktélokat is kortyolgathatunk, 19-23 dolláros egységáron (6-7 ezer forint).



A Super Bowl-menü legerősebb elemét a végére hagytuk: a szervezők egy brutális, marhalábszárból készült hamburgerrel készültek a finálére, amelyet 180 dollárért, átszámítva nagyjából 57 ezer forintért kínálnak.



LX hammer burger - cheeseburger with braised bone-in beef shank and Point Reyes bleu cheese fondue on baked brioche bun at the Super Bowl (@SuperBowl)



💵 $180 (£135.00) pic.twitter.com/mUSeG1YqMo — Footy Scran (@FootyScran) February 8, 2026





The $180 Super Bowl LX Burger.



Absolutely insane 🔥🤯pic.twitter.com/y3ipVkr9FE — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 8, 2026



