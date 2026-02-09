Nemzeti Sportrádió

Super Bowl: elképesztő hamburger és a szokásos őrült árak – kép

2026.02.09. 02:01
NFL 60. Super Bowl New England Patriots Seattle Seahawks
Eljött a 60. Super Bowl, és ezzel együtt eljöttek a horrorisztikus árak is: szokásunk szerint most is utánajártunk annak, hogy milyen árakon lehet ételt-italt kapni a döntő idején a Levi’s Stadiumban. Íme!

Kezdjük az olcsóbb tételekkel: egy csomag mogyoró 7, egy üveg ásványvíz 8 dollárba kerül – átszámítva mindkettő 2 ezer forint felett van. Ha chipset ropogtatnánk a meccs közben, azért „mindössze” 6 dollárt (kb. 1900 forintot) kérnek el, ám megkóstolhatjuk akár a helyi, akár a nemzetközi konyhaművészet különféle kolbászos ételeit, mégpedig adagonként 15 dollárért (kb. 4800 Ft).
 

Egy üdítőt kb. 8.5 dollárért (kb. 2700 forintért) vásárolhatunk meg, pohár borért 16-17 dollárt (több mint 5 ezer forintot) kell kifizetnünk, és a sör is hasonló árban van, alsó hangon 5-6 ezer forintért kaphatunk egyet. Természetesen különböző koktélokat is kortyolgathatunk, 19-23 dolláros egységáron (6-7 ezer forint).

A Super Bowl-menü legerősebb elemét a végére hagytuk: a szervezők egy brutális, marhalábszárból készült hamburgerrel készültek a finálére, amelyet 180 dollárért, átszámítva nagyjából 57 ezer forintért kínálnak.
 


 


AMERIKAI FUTBALL 
NFL, RÁJÁTSZÁS 
SUPER BOWL 
Február 9., hétfő 
Seattle Seahawks–New England Patriots (Tv: Arena4) élőben az NSO-n! 

Ezek is érdekelhetik