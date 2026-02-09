Super Bowl: elképesztő hamburger és a szokásos őrült árak – kép
Kezdjük az olcsóbb tételekkel: egy csomag mogyoró 7, egy üveg ásványvíz 8 dollárba kerül – átszámítva mindkettő 2 ezer forint felett van. Ha chipset ropogtatnánk a meccs közben, azért „mindössze” 6 dollárt (kb. 1900 forintot) kérnek el, ám megkóstolhatjuk akár a helyi, akár a nemzetközi konyhaművészet különféle kolbászos ételeit, mégpedig adagonként 15 dollárért (kb. 4800 Ft).
Egy üdítőt kb. 8.5 dollárért (kb. 2700 forintért) vásárolhatunk meg, pohár borért 16-17 dollárt (több mint 5 ezer forintot) kell kifizetnünk, és a sör is hasonló árban van, alsó hangon 5-6 ezer forintért kaphatunk egyet. Természetesen különböző koktélokat is kortyolgathatunk, 19-23 dolláros egységáron (6-7 ezer forint).
A Super Bowl-menü legerősebb elemét a végére hagytuk: a szervezők egy brutális, marhalábszárból készült hamburgerrel készültek a finálére, amelyet 180 dollárért, átszámítva nagyjából 57 ezer forintért kínálnak.
Február 9., hétfő
Február 9., hétfő
Seattle Seahawks–New England Patriots