Vlasits, Puskás, Hódi, Árok, Ganczer és a többiek – magyarok hatása az ausztrál sport fejlődésére

SZ. M.SZ. M.
2026.02.13. 17:48
ausztrál sport Ausztrália
Újratöltve. A Nemzeti Sportrádió magazinja hónapról hónapra felidézi a magyar és a nemzetközi sport múltjának olyan eseteit, amelyek nagy port kavartak s hosszú időre hatással voltak a sportvilágra. A magazin ebben a hónapban annak járt utána, hogy az ausztrál sport fejlődésére milyen hatással voltak az elmúlt száz évben Magyarországról különböző okok miatt kivándorolt sportolók, edzők, sportvezetők.
Puskás Ferenc szobra Melbourne-ben (Fotó:  Alison Newman)

A 20. században több hullámban indultak el a magyarok a jobb, biztonságosabb élet reményében Ausztrália felé, a legtöbben az 1956-os forradalom leverését követően. A Magyarországról érkező betelepülők között szép számmal akadtak, akik sportpályafutásuk elején még hazánknak szereztek dicsőséget, így magukkal vitték az itthon megszerzett tudást, hogy azt a távoli földrészen kamatoztassák, hiszen olyan sportkultúrából érkeztek, ahol az edző nem pusztán tréner, hanem mester, pedagógus és taktikus, ahol a részletek számítanak, és ahol a sportot komolyan veszik. Ez a szemlélet termékeny talajra hullott. Ausztrália száz évvel ezelőtt még közel sem volt az a globális sportnagyhatalom, aminek most ismerjük, de ambiciózus, szervezett országként a 21. századra a világ sportjának megkerülhetetlen szereplőjévé vált, s ebben a folyamatban a magunk szerény módján mi magyarok is részt vállaltunk.

Az Újratöltve magazinban korabeli tudósítások felidézése mellett megszólal Tony Wilson és Cameron Fink, a Puskás Ausztráliában című film két rendezője, Trevor Ruddel a melbourne-i Crickett Ground könyvtárának főosztályvezető-helyettese, a 16 éve Ausztráliában élő, újságíróból lett futballszakember Ganczer Gábor, aki mára fontos és megkerülhetetlen alakja lett az ausztrál labdarúgásnak, s Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpia Bizottság brisbane-i olimpiát koordináló bizottságának tagja.

 

