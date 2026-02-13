19 éves aranyérmese lett a férfi gyorskorcsolyázók 10 000 méteres számának a téli olimpián

Metodej Jileknek rendkívül sikeres élete első olimpiája. A 19 éves cseh versenyző 5000 méteren ezüstérmes volt, most pedig már olimpiai bajnoknak is vallhatja magát. Több mint 5 másodpercet vert az orosz származású, de lengyel színekben szereplő Vladimir Semirunniyra.

Az olaszok világbajnoka és világcsúcstartója, pekingi bronzérmese, Davide Ghiotto csak a hatodik helyen végzett.

Jilek a sportág történetének ötödik legfiatalabb olimpiai bajnoka lett 19 évesen 8 hónaposan és 2 naposan. A férfiak közül csak a szovjet Igor Malkov nyert fiatalabban: 19 évesen és 9 naposan 10 000 méteren Szarajevóban. A nőknél az amerikai Anne Henning 16 éves és 157 napos volt, amikor első lett az 500 méteres távon a szapporói játékokon, ezzel ő tartja a korrekordot.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Férfi 10 000 méter

1. Metodej Jilek (Csehország) 12:33.43

2. Vladimir Semirunniy (Lengyelország) +5.65 mp

3. Jorrit Bergsma (Hollandia) +7.05

4. Timothy Loubineaud (Franciaország) +10.77

5. Stijn van de Bunt (Hollandia) +12.32

6. Davide Ghiotto (Olaszország) +13.29