Hivatalos: fiatal csatárt szerződtetett a Videoton

A 2004-es születésű Rideg Bálint a Paksi FC-től fél év kölcsönbe szerződött a Videotonhoz. A klub honlapja úgy fogalmaz, a játékosra – aki korábban a Ferencváros és az Újpest FC utánpótlásában pallérozódott – befejező csatárként számíthat Pető Tamás vezetőedző.

„Gondolkodás nélkül igent mondtam a Videoton megkeresésére, ennél jobb lehetőséget nem is kaphattam volna. Befejező csatárként a célom, hogy minél több gólt szerezzek, és ezzel segítsek a csapatnak. Erősségemnek a tizenhatoson belüli fejjátékomat és a beadásokra való érkezéseket tartom” – mondta Rideg Bálint a klubhonlapnak.

Nikolics Nemanja sportigazgató így fogalmazott a vidi.hu-n: „Bartusz Dániel sajnálatos sérülésére gyorsan kellett reagálnunk, hiszen február tizennegyedikén zárul az átigazolási időszak. Az előző év utolsó heteiben egy bő játékoslistát állítottunk össze azokról a labdarúgókról, akik érdekesek lehetnek számunkra és Rideg Bálint is szerepelt ezen a listán, ennek is köszönhetően tudtunk gyorsan döntést hozni.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönbe), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönbe), Hesz Olivér (BVSC), Köllő Kende (Paks II – kölcsönbe), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd – kölcsönbe), Rideg Bálint (Paks – kölcsönbe)

Távozott: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (Gyirmót), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Kocsis Bence (Szentlőrinc), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Tóth Tamás Vid (Ajka – kölcsönbe), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönből vissza)