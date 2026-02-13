Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: negyvenpontos kiütést mért a Sopron a Győrre

2026.02.13.
Nagyon simán nyert a Sopron (Fotó: Sopron Basket/Facebook)
A Sopron Basket 96–56-ra megverte az UNI Győrt a női kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki játéknapján.

A Sopron már az első negyedben jelezte, kié ez a meccs, tizeneggyel behúzta a játékrészt, de a szünetben teljesen eldőlt minden kérdés, már 27 pont volt a különbség. Ez negyven fölé nőtt a második félidő közepére, így az utolsó negyed már szinte tét nélkülivé vált. A Sopron 96–56-ra megverte a Győrt.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
SOPRON BASKET–UNI GYŐR 96–56 (25–14, 30–14, 28–12, 13–16)
Sopron, 500 néző. V: Jakab, Földesi Á., Csák
SOPRON: Papp K. 2, BÖRÖNDY 24/15, Sinka-Pálinkás 4/3, Wallack 5, FUEHRING 15/3. Csere: MÜHL 6/3, Rokob 7/6, SITKU 17/3, Laczkó 6, Jevtovics 10. Edző: Gáspár Dávid
GYŐR: Rozmán, Zsebe-Weninger 10/3, Dubei 2, ÁCS 13/9, Jelenc 4. Csere: Lép 8, Baffy 8/6, Selcova 9/3, Katona B., Bánszegi 2. Edző: Gálos László
Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–4. 8. p.: 20–8. 12. p.: 30–14. 15. p.: 40–16. 18. p.: 48–21. 22. p.: 61–28. 25. p.: 68–33. 28. p.: 76–33. 32. p.: 85–47. 36. p.: 89–47. 38. p.: 94–53
MESTERMÉRLEG
Gáspár Dávid: – Koncentrált volt a csapat, jó energiákkal játszott, nem vette félvállról az ellenfelet. Nem is szokásunk, ettől függetlenül előfordulhat olyan, hogy adott riválissal szemben nem vagyunk olyan élesek. Ez most nem történt meg, ami pozitív, ahogy az is, hogy nagy különbséggel, jó tempót diktálva tudtuk a meccset megnyerni.
Gálos László: – Egy felkészülési mérkőzésnek fogtuk ezt fel, ahogy majd a Pécs és a Diósgyőr elleni meccseket is. A Sopronnal nem vagyunk egy súlycsoportban, de előremutató és biztató dolgokat tudtunk megvalósítani.
Tudósított: KOVÁCS GERGELY

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Pécs19191664–11371.000 38 
2. DVTK191811652–10870.974 37 
3. Sopron201731739–12390.925 37 
4. Szekszárd191361567–13420.842 32 
5. TFSE191271395–13290.816 31 
6. Csata198111344–13480.711 27 
7. Vasas198111240–13720.711 27 
8. BEAC197121253–14220.684 26 
9. Cegléd194151186–14940.605 23 
10. Székesfehérvár194151391–17420.605 23 
11. Győr203171365–17170.575 23 
12. Szigetszentmiklós192171158–17250.553 21 

 

 

