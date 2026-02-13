Női kosár NB I: negyvenpontos kiütést mért a Sopron a Győrre

A Sopron már az első negyedben jelezte, kié ez a meccs, tizeneggyel behúzta a játékrészt, de a szünetben teljesen eldőlt minden kérdés, már 27 pont volt a különbség. Ez negyven fölé nőtt a második félidő közepére, így az utolsó negyed már szinte tét nélkülivé vált. A Sopron 96–56-ra megverte a Győrt.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

SOPRON BASKET–UNI GYŐR 96–56 (25–14, 30–14, 28–12, 13–16)

Sopron, 500 néző. V: Jakab, Földesi Á., Csák

SOPRON: Papp K. 2, BÖRÖNDY 24/15, Sinka-Pálinkás 4/3, Wallack 5, FUEHRING 15/3. Csere: MÜHL 6/3, Rokob 7/6, SITKU 17/3, Laczkó 6, Jevtovics 10. Edző: Gáspár Dávid

GYŐR: Rozmán, Zsebe-Weninger 10/3, Dubei 2, ÁCS 13/9, Jelenc 4. Csere: Lép 8, Baffy 8/6, Selcova 9/3, Katona B., Bánszegi 2. Edző: Gálos László

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–4. 8. p.: 20–8. 12. p.: 30–14. 15. p.: 40–16. 18. p.: 48–21. 22. p.: 61–28. 25. p.: 68–33. 28. p.: 76–33. 32. p.: 85–47. 36. p.: 89–47. 38. p.: 94–53

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Koncentrált volt a csapat, jó energiákkal játszott, nem vette félvállról az ellenfelet. Nem is szokásunk, ettől függetlenül előfordulhat olyan, hogy adott riválissal szemben nem vagyunk olyan élesek. Ez most nem történt meg, ami pozitív, ahogy az is, hogy nagy különbséggel, jó tempót diktálva tudtuk a meccset megnyerni.

Gálos László: – Egy felkészülési mérkőzésnek fogtuk ezt fel, ahogy majd a Pécs és a Diósgyőr elleni meccseket is. A Sopronnal nem vagyunk egy súlycsoportban, de előremutató és biztató dolgokat tudtunk megvalósítani.

Tudósított: KOVÁCS GERGELY