Téli olimpia: a CAS elutasította a kizárt ukrán szkeletonos beadványát

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a milánói–cortinai téli olimpiáról kizárt ukrán szkeletonos, Vladiszlav Heraszkevics beadványát.
A 27 éves sportolótól csütörtökön, a férfiak versenyének rajtja előtt vonta vissza az akkreditációt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), mert olyan sisakot akart viselni, amelyen azoknak a honfitárs sportolóknak a fényképét helyezte el, akik életüket vesztették az ukrajnai háborúban.
A NOB többször – Kirsty Coventry elnök személyesen is – egyeztetett Heraszkeviccsel, és más megemlékezési lehetőségeket ajánlott fel neki, de miután a sportoló ragaszkodott a sisak viseléséhez, nem engedték elrajtolni. A NOB közlése szerint az ukrán versenyző fejvédője nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak.
A sportoló a CAS-hoz fordult, amely pénteken döntött az ügyében, és a NOB-nak adott igazat.
Téli olimpia 2026
Tegnap, 12:03
Az ukrán olimpiai csapat a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul jogorvoslatért. Az első két futamon a nagy esélyes Matt Weston nagy előnyt gyűjtött a riválisokkal szemben.
