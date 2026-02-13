Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a CAS elutasította a kizárt ukrán szkeletonos beadványát

2026.02.13. 18:25
Vladiszlav Heraszkevics hiába fellebbezett (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia CAS Vladiszlav Heraszkevics szkeleton
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a milánói–cortinai téli olimpiáról kizárt ukrán szkeletonos, Vladiszlav Heraszkevics beadványát.

A 27 éves sportolótól csütörtökön, a férfiak versenyének rajtja előtt vonta vissza az akkreditációt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), mert olyan sisakot akart viselni, amelyen azoknak a honfitárs sportolóknak a fényképét helyezte el, akik életüket vesztették az ukrajnai háborúban.

A NOB többször – Kirsty Coventry elnök személyesen is – egyeztetett Heraszkeviccsel, és más megemlékezési lehetőségeket ajánlott fel neki, de miután a sportoló ragaszkodott a sisak viseléséhez, nem engedték elrajtolni. A NOB közlése szerint az ukrán versenyző fejvédője nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak.

A sportoló a CAS-hoz fordult, amely pénteken döntött az ügyében, és a NOB-nak adott igazat.

