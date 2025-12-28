Los Angeles-i győzelemmel biztosította be a rájátszást a Houstont – videó

LOS ANGELES CHARGERS–HOUSTON TEXANS

A Chargers már biztos rájátszásrésztvevőként fogadta a rájátszásra 94 százalékos eséllyel induló Houstont. A Los Angeles az AFC Nyugati divíziójában, míg a Texans a Déli csoportban harcol az első helyért és a jobb kiemelésért. A Houston mintaszerűen kezdett, előbb három, majd négy játékból ment végig a pályán és szerzett touchdownt. Előbb Jayden Higgins szerzett 75 yardos, majd Jaylin Noel ért el 43 yardos elkapott TD-t. A Chargers támadósora ezzel szemben alaposan szenvedett a liga legjobbjának tekintett houstoni védelem ellen. A Los Angeles első kilenc támadósorozatából ötször három kísérlet után puntoltak, mindössze egy mezőnygólig jutottak, míg leghosszabb drive-juk végén Justin Herbert eladta a labdát a célterületen belül.

A két nagyjátékot leszámítva a vendégek támadósora sem tündökölt, CJ Stroud a második negyedben két interceptiont is dobott. A harmadik negyed végén Herbert megtalálta Oronde Gadsdent a célterületen belül, ezzel 17–10-re zárkózott a Chargers. A Houston egy mezőnygóllal hamar visszaállította a két labdabirtoklásos különbséget, de a hazaiak egy gyors támadás végén újabb TD-t értek el. Az extrapont kimaradt, ráadásul a Texans már lepörgette az órát, 20–16-ra nyert, bejutott a rájátszásba és harcol a Jacksonville-lel a csoportelsőségért. A Chargersnek legjobb esetben az ötödik kiemelés marad.

Justin Herbert 236 yardot, egy interceptiont és egy touchdownt passzolt. Kedvenc célpontja ezúttal is Quentin Johnston (öt elkapás, 98 yard) volt, míg Omario Hampton a levegőben 31, a földön 29 yardot és egy TD-t szerzett. CJ Stroud 244 yardig jutott 2-2 TD és INT mellett. Három elkapója is 50 yard felett zárt, Jaylin Noel (54 yard) és Jayden Higgins (88 yard) is elkapott egy hatpontost, míg Nico Collins 57 yardig jutott, Woody Marks pedig 71 yardot tett meg a földön. A Texans védelme ötször sackelte Herbertet, ebből Derek Barnett kettőt vállalt.

NFL

ALAPSZAKASZ

17. FORDULŐ

Szombat

Los Angeles Chargers–Houston Texans 16–20 (0–14, 3–0, 7–3, 6–3)

Vasárnap

2.00: Green Bay Packers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers

19.00: Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals

19.00: Tennessee Titans–New Orleans Saints

19.00: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars (Tv: Max4)

19.00: Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers

19.00: New York Jets–New England Patriots

19.00: Carolina Panthers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

22.05: Las Vegas Raiders–New York Giants

22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Csütörtökön játszották

Washington Commanders–Dallas Cowboys 23–30 (3–7, 7–17, 10–3, 3–3)

Minnesota Vikings–Detroit Lions 23–20 (7–0, 0–7, 6–0, 10–3)

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 13–20 (0–3, 7–3, 3–7, 3–7)