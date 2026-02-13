NB I: Újpest–Debrecen

NB I

22. FORDULÓ

Újpest FC–Debreceni VSC 1–0 – ÉLŐ

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Bogár Gergő

Gólszerző: Matko (15.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ

♦ A forduló legnagyobb múltú párharcában 1943 óta 116 bajnoki mérkőzést játszottak le, az örökmérleg pedig jelentős lila-fehér-fölényt mutat: 54 újpesti győzelem, 36 döntetlen, 26 debreceni siker. A gólátlag elég magas, 3.2/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debreceni Lokomotív–Újpesti TE találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 8 bajnoki összecsapásukból egy sem lett döntetlen, mindkét gárda 4-szer diadalmaskodott. Az előző bajnokságban a DVSC volt az egyetlen olyan csapat, amely ellen a maximális 9 pontot bezsebelte az Újpest, októberben azonban 5–2-es vereséget szenvedett a hajdúságiak otthonában. A lila-fehérek akkor kapták a legtöbb gólt ebben az idényben.

♦ Az újpestiek házigazdaként erősen dominálnak ebben a párosításban, hiszen az 57 alkalomból 35-ször nyertek, 17-szer végeztek döntetlenre és a Loki mindössze 5-ször tudott győztesen távozni, 1982-ben, 2003-ban, 2012-ben, 2013-ban, majd egy 11 meccses nyeretlenségi sorozatot lezárva 2024-ben. Abban az évben a Szusza-stadionban rendezett mindkét találkozójuk edzőváltást vont maga után, a februári 1–2 után a fővárosiak kispadjáról Nebojsa Vignjevicset, az augusztusi 3–0-t követően a debreceniekéről Szrdjan Blagojevicset állították fel. Legutóbb, tavaly áprilisban 2–1-re nyert az újpesti együttes, lezárva a tízmeccses bajnoki nyeretlenségét.

♦ Az Újpest Szélesi Zoltán vezetőedzővel még nem nyert, 1 döntetlennel és 2 vereséggel, egyetlen rúgott góllal a tavaszi tabella utolsó helyén áll, ráadásul a hosszabbításokat nem számítva immár 251 játékperce gólképtelen. Legutóbb 2022 tavaszán Milos Krusciscs rajtolt hasonlóan gyenge mérleggel a lila-fehérek kispadján, neki akkor a negyedik bajnokin, Székesfehérváron jött össze az első győzelem.

♦ A DVSC ezzel szemben 2026-ban még nem talált legyőzőre a bajnokságban (2 diadal, 1 iksz), és úgy áll a tabella harmadik helyén, hogy a legkevesebb büntetőrúgást végezhette el a mezőnyből, és 2-ből csak 1-et értékesített.

♦ A lila-fehér együttes hazai pályán 2-szer nyert, 2-szer ikszelt és 6-szor kikapott, és az egálban legkevesebb szerzett góllal (10) utolsó előtti a hazai tabellán. Vendéglátóként a legutóbbi 4 találkozójából 3-at elbukott és egyedül az utolsó Kazincbarcikát győzte le (2–1).

♦ A Loki 5–3–1-es mérleggel 4. a vendégtáblázaton, ráadásul az FTC után a második legkevesebb gólt kapta, 9-et, vagyis meccsenként átlagban pontosan egyet. Az előző 2 házon kívüli bajnokiját hátul 0-ra lehozva nyerte meg.