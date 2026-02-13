Férfi kézi: Edwards távozik Veszprémből, Németországban folytatja – hivatalos
A férfi kézilabda NB I-ben érdekelt One Veszprém a hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Edwards Benjaminnal.
„A 19 éves amerikai-magyar kettős állampolgárságú kézilabdázó öt évig pallérozódott az Akadémián, a felnőttcsapatban pedig 2024 augusztusában, a Dukla Praha elleni 40–29-es győzelmünkkel záruló találkozón mutatkozott be, illetve tagja volt a 2024-ben SO-Tech-kupát nyerő együttesnek” – olvasható a klub közleményében.
Edwards az U20-as, illetve a másodosztályban érdekelt tartalékcsapatban is alapembernek számított, de a közlemény szerint a klubnál arra jutottak, hogy a játékos iránt érdeklődő német harmadosztályú klub előrelépést jelent a számára.
A szóban forgó klub egyébként az ASV Hamm-Westfalen, amely már be is jelentette Edwards érkezését.
Legfrissebb hírek
Fiatal szerb irányítót igazolhat a One Veszprém – sajtóhír
Kézilabda
2026.01.23. 10:27
Férfi kézi Eb: nem teljesen biztos Imre Bence részvétele
Kézilabda
2025.12.29. 09:25
Ezek is érdekelhetik