Férfi kézi: Edwards távozik Veszprémből, Németországban folytatja – hivatalos

2026.02.13. 18:39
Fotó: Wolf Attila/Veszprém Handball Academy
A férfi kézilabda NB I-ben érdekelt One Veszprém a hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Edwards Benjaminnal.

„A 19 éves amerikai-magyar kettős állampolgárságú kézilabdázó öt évig pallérozódott az Akadémián, a felnőttcsapatban pedig 2024 augusztusában, a Dukla Praha elleni 40–29-es győzelmünkkel záruló találkozón mutatkozott be, illetve tagja volt a 2024-ben SO-Tech-kupát nyerő együttesnek” – olvasható a klub közleményében.

Edwards az U20-as, illetve a másodosztályban érdekelt tartalékcsapatban is alapembernek számított, de a közlemény szerint a klubnál arra jutottak, hogy a játékos iránt érdeklődő német harmadosztályú klub előrelépést jelent a számára.

A szóban forgó klub egyébként az ASV Hamm-Westfalen, amely már be is jelentette Edwards érkezését.

 

 

