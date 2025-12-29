80 pontos meccsen verte a 49ers a Bearst, ezzel továbbra is harcban az első kiemelésért – videó

LAS VEGAS RAIDERS–NEW YORK GIANTS

Az 1/1-re esélyes két csapat közül a Giants kiötötte a Raiderst, utóbbi így nagyon előnyös helyzetbe került. A Las Vegasból hiányzott többek között Maxx Crosby, és Brock Bowers is, előbbi hangosan kikelt a leültetése ellen. Jaxson Dart 207 yardot passzolt, továbbá 48 yardot és két touchdownt futott, míg Wan'Dale Robinson 113 elkapott yarddal zárt. Geno Smith 176 yardot, egy TD-t és két interceptiont dobott, Ashton Jeanty 60 yardig jutott, míg Michael Mayer kilenc elkapásból 89 yardot gyűjtött.

BUFFALO BILLS–PHILADELPHIA EAGLES

Két ellentétes félidőt játszott a Buffalo és a Philadelphia. Az első félidőben a Bills nem szerzett pontot, ellenben volt egy fumble-je, míg az Eaglesnek három negyven yard feletti támadósorozata volt, mindegyik pontszerzéssel zárult (1 touchdown, két mezőnygól). A második félidőben viszont a Buffalo védelme fellépett és teljesen lenullázta az Eaglest, míg Josh Allenék feljavultak. A harmadik negyedben még a vendégek megállították a Billst a háromyardos vonalon, a záró játékrészben Allenék kétszer is végigmentek a pályán, azonban előbb Jalen Carter blokkolta a mezőnygólt, majd Allen nem passzolt pontosan az üresen álló Khalil Shakirnak, a sikertelen kétpontos értelmében az Eagles győzött. A Philadelphia az 1987-es Patriots óta az első csapat, amely több mérkőzést is megnyert úgy, hogy a második félidőben nem volt sikeres passza.

Josh Allen 262 yardot passzolt, emellett két touchdownt futott. A Buffalo irányítójának immár 301 TD-je van, ő az első játékos, aki 300 fölé jutott 30 éves kora előtt. James Cook 74 yardot futott, Brandin Cooks pedig 101 elkapott yarddal zárt. Jalen Hurts 110 yardot és egy touchdownt dobott, amelyet Dallas Goedert kapott el. AJ Brown 68 elkapott, Saquon Barkley 68 futott yarddal zárt, míg Jalyx Hunt két sacket jegyzett. A Bills visszaesett az AFC hetedik helyére, azonos mérleggel áll, mint a Texans, Chargers kettős, az utolsó héten a New Yorkot fogadja. Az Eagles a Washington ellen zárja az alapszakaszt, a címvédő jelenleg az NFC harmadik kiemelését birtokolja, ennél lejjebb nem csúszhat, viszont már első sem lehet.

SAN FRANCISCO 49ERS–CHICAGO BEARS

Óriási, 80 pontos meccsen verte a San Francisco a Chicagót. Az első játékból Brock Purdy rögtön pick sixet dobott, TJ Edwards 34 yardon át vitte vissza a célterületre a labdát. A félidőig a hátralévő öt támadósorozatából négyet touchdownnal zárt a 49ers, de a Bears is kétszer végigment a pályán. A második félidőben is mindössze egyszer puntoltak a csapatok, bő két perccel a mérkőzés vége előtt 42–38-as hazai vezetésnél támadhatott a győzelemért a Bears. Caleb Williamsék el is jutottak a kétyardos vonalig, azonban passza nem jutott el Jahdae Walkerig. A Bears a vereség ellenére is az NFC második kiemelését birtokolja, az Eagleshöz hasonlóan az első helyre nem érhet oda, de a harmadiknál lejjebb sem kerülhet. A San Franciscónak győzelmével továbbra is saját kezében a sorsa: ugyan jelenleg csak az ötödik kiemelt, de ha az utolsó héten legyőzi a Seahawkst, akkor nem csak az NFC Nyugati divízióját nyeri meg, hanem az NFC első kiemelését és a pihenőhetet is megszerzi.

Caleb Williams 330 yardot és két touchdownt passzolt, egyiket Colston Loveland (hat elkapás, 94 yard), másikat Luther Burden (nyolc elkapás, 138 yard) kapta el, míg D'Andre Swift 54 yardot és két hatpontost futott. Brock Purdy 303 yardot, 3 TD-t és egy interceptiont passzolt, kedvenc célpontja Ricky Pearsall volt, aki öt elkapásból 85 yardot gyűjtött. Jake Tonges 60 yardig és egy TD-ig jutott, továbbá Jauan Jennings és Kyle Juszczyk is elért egy hatpontost. A San Francisco 200 futott yardig jutott a Bears ellen, Brock Purdy két touchdownt, míg Christian McCaffrey 140 yardot és egy hatpontost futott.

NFL

ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–New York Giants 10–34 (0–7, 3–10, 7–10, 0–7)

Buffalo Bills–Philadelphia Eagles 12–13 (0–7, 0–6, 0–0, 12–0)

San Francisco 49ers–Chicago Bears 42–38 (14–14, 14–7, 7–7, 7–10)

Vasárnap kora este

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 13–6 (10–0, 0–6, 0–0, 3–0)

Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals 37–14 (7–0, 16–7, 14–0, 0–7)

Tennessee Titans–New Orleans Saints 26–34 (6–0, 14–10, 3–10, 3–14)

Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars 17–23 (3–0, 7–7, 7–10, 0–6)

Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers 20–17 (7–7, 10–0, 0–3, 3–7)

New York Jets–New England Patriots 10–42 (0–14, 3–21, 0–7, 7–0)

Carolina Panthers–Seattle Seahawks 10–27 (0–3, 3–0, 0–14, 7–10)



Kedd

2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Csütörtökön játszották

Washington Commanders–Dallas Cowboys 23–30 (3–7, 7–17, 10–3, 3–3)

Minnesota Vikings–Detroit Lions 23–20 (7–0, 0–7, 6–0, 10–3)

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 13–20 (0–3, 7–3, 3–7, 3–7)

Szombaton játszották

Los Angeles Chargers–Houston Texans 16–20 (0–14, 3–0, 7–3, 6–3)

Green Bay Packers–Baltimore Ravens 24–41 (7–7, 7–20, 10–0, 0–14)