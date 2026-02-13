Pásztor István lesz a Budai Farkasok vezetőedzője

A klub honlapja szerint Pásztor István júliusban kezdi meg a munkát új csapatával.

A korábbi klasszis szélső a visszavonulása után előbb a Pénzügyőr SE szakmai igazgatója lett, illetve az ifjúsági válogatott mellett dolgozott, 2022 nyarától pedig az FTC szakvezetőjeként tevékenykedik. A zöld-fehérekkel bajnoki bronzérmes, Európa-liga-nyolcaddöntős és Európa-kupa-elődöntős volt.

Szerdán jelentették be, hogy ifj. Kiss Szilárd az idény végén távozik a Budai Farkasok vezetőedzői posztjáról. Együttese 14 forduló után tíz ponttal a tabella 11. helyén áll az élvonalban.