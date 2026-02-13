Pásztor István lesz a Budai Farkasok vezetőedzője

A Ferencvárostól az idény végén távozó Pásztor István lesz a férfi kézilabda NB I-ben szereplő Budai Farkasok-Rév vezetőedzője.
A klub honlapja szerint Pásztor István júliusban kezdi meg a munkát új csapatával.
A korábbi klasszis szélső a visszavonulása után előbb a Pénzügyőr SE szakmai igazgatója lett, illetve az ifjúsági válogatott mellett dolgozott, 2022 nyarától pedig az FTC szakvezetőjeként tevékenykedik. A zöld-fehérekkel bajnoki bronzérmes, Európa-liga-nyolcaddöntős és Európa-kupa-elődöntős volt.
Szerdán jelentették be, hogy ifj. Kiss Szilárd az idény végén távozik a Budai Farkasok vezetőedzői posztjáról. Együttese 14 forduló után tíz ponttal a tabella 11. helyén áll az élvonalban.
Legfrissebb hírek
Magyar válogatott átlövőt igazolt a Ferencváros – hivatalos
Kézilabda
2026.02.11. 15:29
Férfi kézi NB I: a Budai Farkasok is edzőt vált a nyáron
Kézilabda
2026.02.11. 11:23
Ezek is érdekelhetik