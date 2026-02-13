Nemzeti Sportrádió

Pásztor István lesz a Budai Farkasok vezetőedzője

2026.02.13. 17:55
Pásztor István júliusban kezdi meg a munkát új csapatával (Fotó: budaifarkasok.hu)
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok Pásztor István FTC-Green Collect FTC kézilabda
A Ferencvárostól az idény végén távozó Pásztor István lesz a férfi kézilabda NB I-ben szereplő Budai Farkasok-Rév vezetőedzője.

A klub honlapja szerint Pásztor István júliusban kezdi meg a munkát új csapatával.

A korábbi klasszis szélső a visszavonulása után előbb a Pénzügyőr SE szakmai igazgatója lett, illetve az ifjúsági válogatott mellett dolgozott, 2022 nyarától pedig az FTC szakvezetőjeként tevékenykedik. A zöld-fehérekkel bajnoki bronzérmes, Európa-liga-nyolcaddöntős és Európa-kupa-elődöntős volt.

Szerdán jelentették be, hogy ifj. Kiss Szilárd az idény végén távozik a Budai Farkasok vezetőedzői posztjáról. Együttese 14 forduló után tíz ponttal a tabella 11. helyén áll az élvonalban.

Kapcsolódó tartalom

Férfi kézi NB I: a Budai Farkasok is edzőt vált a nyáron

Tavaly Kiss Szilárd irányításával jutott fel a klub története során másodszor az élvonalba.

Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától

Az FTC vezetőedzője négy idény után mond búcsút a bajnokság negyedik helyén álló csapatnak.

 

 

