Osztriga a stadionban, eszement fogadások, sztárkavalkád a színpadon és a reklámokban – minden, amit a 60. Super Bowl körítéséről tudni érdemes

REKORDDRÁGA JEGYÁRAK

Tavaly az átlagos jegyár 2.8 millió forint volt, azaz 7400 dollár. Idén átlagosan 9338 dollárért (hárommillió forint) lehet belépőt vásárolni, ami a második legmagasabb amióta az ESPN Research méri az adatokat (2015). A legolcsóbb kategóriás jegyekért is több mint kétmillió forintot kell fizetni. Az előrejelzések szerint a szurkolók többsége Seattle-ből érkezik, nagyjából 60-65 százalékos fölényben lehetnek.

Az ESPN felhívja a figyelmet egy érdekes mutatóra. A legutóbbi három döntőn, amelyen szerepelt a Patriots, kétszer voltak többségben a bostoni szurkolók, mind a kettőt megnyerte a New England. Ellenben, amikor kisebb volt a Patriots-szurkolók aránya, akkor nem is sikerült elhódítani a Vince Lombardi-trófeát. A People kutatása szerint az egyik legdrágább jegy 19 millió forintba kerül, ez a 139-es szektor VIP részlegébe enged bejutást. A portál emellett megjegyzi, hogy jellemzően a SB előtt tíz nappal a legdrágábbak a jegyek, míg a mérkőzés napján a legolcsóbb.

Változatos ételkínálat (Fotó Getty Images)

OSZTRIGA, RÁK ÉS ÁZSIAI HOT DOG

Az NBC tudósításából kiderül, hogy már október óta dolgoznak a Super Bowl menüjén. „Két célunk volt. Az egyik, hogy megmutassuk a Bay Area nevezetes hozzávalóit és ételeit, a másik, hogy olyan ételeket hozzunk létre, amire gondolni sem mert eddig senki“ – mondta Alvin Kabiling, a Levi’s Stadion séfe. Előbbit tükrözi a helyszínen kapható koktélok nevei is, például a Vineyard Sunset, a Golden Gate Mule, a Pier 39 Paloma és a LX Kickoff Tequila Sunrise és a Halftime Show Margarita. Az ételek között frissen fogott tengeri halakat és tenger gyümölcseit találunk, amelyek a Csendes-óceánból származnak. A Super Bowl történelmében először frissen nyitott osztriga is található a menüben, fél tucat osztriga 30 dollárba (9500 forint) kerül. Szintén csak a Super Bowl alatt lesz kapható a hanger steak. Várhatóan a legnépszerűbb rágcsálnivaló a rákos ízesítésű nachos chips lesz.

A CBS úgy tudja, hogy egy fél literes sör ára körülbelül 14-17 dollár (4500-5500 forint) lesz. Természetesen a hagyományos ételek is szerepelnek a menün. Hot dog, perec, popcorn, tépett húsos szendvicsek és különböző hamburgerek alapkövetelmények egy sporteseményen. A „Chinatown Dog” egyike a Super Bowl-ra készített különleges ételeknek. A 30 cm hosszú, teljes egészében marhahúsból készült hot dogot kínai csípős mustárral és char siu sertéshússal tálalják. Minden ilyen fogáshoz jár egy szerencsesüti, amelyekben Super Bowl-tematikájú jóslatok találhatóak.

The food at the Super Bowl is fire this year pic.twitter.com/cCFrEdkgl0 — South Dallas Foodie (@SouthDallasFood) February 7, 2026

További különlegesség a krémsajttal töltött churros, a rántott savanyú uborka. Számos opció van a különböző étrendek követőinek. Az egyik vegán specialitás a „Rooftop Bulgogi Vegan Cheesesteak”, amely növényi alapú húsból készül, karamellizált hagymával és kelkáposztával, a Levi's Stadium Faithful Farm farmjáról. A CBS cikke szerint egy átlagos csoport nagyjából 80 dollárt (25 ezer forint) költ ételre, ami apró emelkedés a tavalyi évhez képest. A desszertek között San Franciscó-i stílusú óriási fahéjas tekercs a legkülönlegesebb, amelyet fehér csokoládés mascarponés krémmel töltenek.

Visszatérve a VIP helyekre, itt 12 órán át füstölt bordát, Dungeness rákkal töltött szendvicset, és fekete fokhagymás borjúszűz szeletet kóstolhatnak a szurkolók, de pácolt lazac és kaviár is megtalálható a lakosztályokban.

SZÁMTALAN FOGADÁSI LEHETŐSÉG

Az ügyesebbek különböző fogadásokkal akár vissza is szerezhetik a jegyekre és az ételekre költött pénzt. A sportfogadás ugyanis ezúttal is szerves része a nagydöntőnek. Persze, fogadhatunk az első pontot szerző játékosra, a mérkőzés leghosszabb futására, az első két touchdown pontos sorrendjére, a győztes kilétére és különböző egyéni statisztikai mutatókra, de a fogadók szeretik a változatosságot, és az NFL erre is lehetőséget ad.

A New York Times összegyűjtött néhányat a különleges eseményekből, amire fogadni lehet. Ilyen például, hogy melyik környékbeli nevezetességet mutatják először? Természetesen a Golden Gate híd vezet, de az Alcatraz börtön is esélyes. Tehetünk pénzt arra, hogy fog-e illetéktelen személy berohanni a pályára, valamint arra is, hogy a közönség melyik dalt fogja először énekelni. A két legesélyesebb a Sweet Caroline és a Country Roads.

Vajon megismétlődik-e a 2015-ös végjáték (Fotó: Getty Images)

A Patriots vezetőedzője, Mike Vrabel korábban a linebacker volt a csapatnál, de mégis volt 10 TD-elkapása, ebből kettő a Super Bowlban. Arra is lehet fogadni, hogy vajon az idei döntőben is lesz linebacker touchdown? A legutóbbi Patriots–Seahawks döntő izgalmas végjátékát eldöntötte, hogy a Seattle passzjáték mellett döntött az egyyardos vonalon. A merészebbek fogadhatnak arra is, hogy idén is lesz ilyen játékhívás.

További a játéktól kicsit elrugaszkodott fogadás, hogy vajon említi a kommentátor, hogy mindkét vezetőedzőnek Mike a keresztneve, vagy hogy Cris Collinsworth megemlíti-e Patrick Mahomes nevét a mérkőzés során. A fellépők között megtippelhetjük, melyik dallal nyit a Green Day vagy Bad Bunny. Utóbbi kapcsán kérdés, hogy kilátszik-e majd a mellbimbója a félidei koncert során, fog-e eddig még kiadatlan számot játszani, és rekordot dönt-e a nézettség terén. Fogadhatunk arra, hogy lesz-e olyan játékos, aki elsírja magát a himnusz alatt, vagy arra, milyen hosszú lesz a himnusz, Stefon Diggs megkéri-e Cardi B kezét, továbbá az örök klasszikus: milyen színű gatorade-del és kik fogják leönteni a győztes csapat edzőjét. Jelenleg egyébként valamilyen oknál fogva a védőjátékos és a narancssárga a befutó.

RENGETEG SZTÁRFELLÉPŐ, KÖZTÜK A GREEN DAY ÉS BAD BUNNY

Benito Antonio Martínez Ocasio (művésznevén Bad Bunny) 2020-ban még Shakira és Jennifer Lopez mellett vendégelőadó volt az 54. Super Bowlon, hat évvel később fő produkcióként lép színpadra. „Ez azoknak szól, akik előttem jártak és számtalan yardot futottak azelőtt, hogy én megszereztem a TD-t. Ez az én népemnek, a kultúrámnak és a történelmünknek szól” – mondta a bejelentés után a Puerto Ricó-i énekes. Eddig összesen hat, az idei Grammy-díjátadón három kategóriában nyert, többek között az Év albuma kategóriában. Ugyan Európában, főleg Magyarországon kevésbé ismert a neve, de a Spotify zenei streamingszolgáltatón 2020 óta négyszer is a leghallgatottabb előadó volt megelőzve többek között olyan előadókat, mint Taylor Swift, Drake vagy a Weekend.

Bad Bunny minden valószínűség szerint a 2025-ös, Débi Tirar Más Fotos című albumáról hoz több számot. „A világ táncolni fog” – ígérte. A 31 éves énekes ugyan nem jelentett be semmilyen vendégelőadót, valószínűleg lesz meglepetés sztárvendég. A fogadóirodák szerint a legnagyobb eséllyel Cardi B is csatlakozik hozzá a színpadon. „Tudom, hogy korábban azt mondtam, hogy tanuljanak meg spanyolul, de ez igazából nem szükséges. A tánctudásra lesz szükség, nincs is jobb tánc annál, amelyik szívből jön.” – mondta a fellépése kapcsán Bad Bunny. A Forbes kimutatása szerint 2025-ben 66 millió dollárt keresett, ezzel a tíz legjobban kereső zenész között volt, a Super Bowl fellépéséért azonban nem kap pénzt. Ahogy az korábbi években is megszokott volt, a félidei fellépő csupán csak egy kötelező minimálbéres szerződést kap, cserébe a világ legnagyobb marketinglehetőségéért. Tavaly például Kendrick Lamar fellépését 133 millió ember követte, a számai népszerűsége pedig négyszeresére nőttek. Az utána lévő koncertjeiből 360 millió dolláros jegybevételt könyvelhetett el.

A mérkőzés előtt az 1987 óta aktív Green Day nyitja meg az eseményt. „Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a 60. Super Bowlt a saját hátsó udvarunkban nyithatjuk meg! Megtiszteltetés számunkra, hogy üdvözölhetjük azokat az MVP-ket, akik formálták a játékot, és megnyithatjuk az estét a világ minden tájáról érkező rajongók számára. Szórakozzunk jól! Legyünk hangosak!” – fogalmazott az ötszörös Grammy-díjas amerikai punk rock banda frontembere, Billie Joe Armstrong a múlt hónapban. A napokban rengeteg további koncert tartanak a Super Bowl kapcsán. Fellép többek között Post Malone, Calvin Harris, a The Chainsmokers, a The Killers és Sean Paul is, míg a mérkőzés előtt a himnuszt Charlie Puth énekli.

A fellépők mellett a lelátók is tömve lesznek hírességekkel. A prizepicks.com gyűjtése szerint Lady Gaga, Jeff Bezos, Pete Davidson, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Sydney Sweeney és Kim Kardashian is jó eséllyel jelen lesz a döntőn. A hírességek közül a New England Patriotsnak szurkol Ben Affleck, Katie Holmes, Matt Damon, Cardi B, Mark Wahlberg, John Krasinski, Elton John, Chris Evans, míg a Seattle-ért szorít Chris Pratt, Will Ferrell, Macklemore, Bill Gates és Ariana Grande.