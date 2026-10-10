Medvegyev komoly összeget bukott a pekingi tenisztornán

A 30 éves játékos hétfőn a 24-szeres Grand Slam-bajnok – és később a kínai finálét is megnyerő – Novak Djokovics elleni mérkőzésen 7:5, 5:3-as hátrányban volt, amikor egy hátsó falról visszapattanó labdát felütött a tribünre, és szemen talált egy nézőt. A pórul járt szurkolót kikísérték az orvosi szobába, a székbíró pedig bejelentette, hogy sportszerűtlenség miatt lelépteti Medvegyevet.



A férfi sorozatot szervező ATP bejelentette, hogy a világranglista 6. helyezettje nem kapja meg az elődöntő kiharcolásáért járó 285 ezer dolláros (97 millió forint) pénzdíjat.



A US Open 2021-es bajnoka utóbb elnézést kért tettéért, amelyet szörnyű balesetnek nevezett. A férfi élmezőny jelenleg már Sanghajban versenyez, ahol a nyitó körben erőnyerő Medvegyev a második fordulóban 4:6, 6:4, 6:3-mal búcsúztatta a német Jan-Lennard Struffot.