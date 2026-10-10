Nemzeti Sportrádió

Medvegyev komoly összeget bukott a pekingi tenisztornán

2026.10.10. 11:02
Medvegyev nem kapta meg az elődöntőért járó pénzdíjat (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP tenisz Danyiil Medvegyev
Tetemes összeget veszített a pekingi elődöntőben elkövetett sportszerűtlensége miatt Danyiil Medvegyev, az oroszok volt világelső teniszezője.

A 30 éves játékos hétfőn a 24-szeres Grand Slam-bajnok – és később a kínai finálét is megnyerő – Novak Djokovics elleni mérkőzésen 7:5, 5:3-as hátrányban volt, amikor egy hátsó falról visszapattanó labdát felütött a tribünre, és szemen talált egy nézőt. A pórul járt szurkolót kikísérték az orvosi szobába, a székbíró pedig bejelentette, hogy sportszerűtlenség miatt lelépteti Medvegyevet.

A férfi sorozatot szervező ATP bejelentette, hogy a világranglista 6. helyezettje nem kapja meg az elődöntő kiharcolásáért járó 285 ezer dolláros (97 millió forint) pénzdíjat.

A US Open 2021-es bajnoka utóbb elnézést kért tettéért, amelyet szörnyű balesetnek nevezett. A férfi élmezőny jelenleg már Sanghajban versenyez, ahol a nyitó körben erőnyerő Medvegyev a második fordulóban 4:6, 6:4, 6:3-mal búcsúztatta a német Jan-Lennard Struffot.

Kapcsolódó tartalom

„Színtiszta véletlen volt” – Medvegyev bocsánatot kért a labdával arcon ütött nézőtől

Az orosz teniszező kijelentette: nem dühből ütötte ki a pályáról a labdát.

Djokovics bizarr körülmények között nyert Medvegyev ellen, ő minden idők legidősebb ATP 500-as döntőse

A szerb klasszis Medvegyev elleni mérkőzésének egy néző sérülése vetett véget, Djokovics harmincharmadszor is nyert Pekingben.

 

ATP tenisz Danyiil Medvegyev
Legfrissebb hírek

Marozsán Fábián elégedetlen a jelenlegi világranglista-helyezésével

Tenisz
2026.10.07. 10:38

„Színtiszta véletlen volt” – Medvegyev bocsánatot kért a labdával arcon ütött nézőtől

Tenisz
2026.10.06. 13:33

Február óta várt erre: Carlos Alcaraz megnyerte a tokiói teniszversenyt

Tenisz
2026.10.06. 13:17

„Az idei év hivatalosan lezárult számomra” – Jannik Sinner hallgatott az orvosokra

Tenisz
2026.10.06. 12:19

Djokovics bizarr körülmények között nyert Medvegyev ellen, ő minden idők legidősebb ATP 500-as döntőse

Tenisz
2026.10.05. 16:08

Djokovics legyőzte Zverevet is, és elvette a veretlenségi rekordot Rafael Nadaltól

Tenisz
2026.10.04. 17:01

Tenisz ob: Kisantal Botond legyőzte Balázs Attilát a döntőben

Tenisz
2026.10.04. 16:40

Tóth Amarissa megvédte címét a tenisz ob-n

Tenisz
2026.10.03. 15:35