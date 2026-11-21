A hétszeres Grand Slam-győztes spanyol klasszis három győzelemmel, azaz százszázalékos teljesítménnyel lépett tovább a csoportjából, és a szombat délutáni első elődöntős mérkőzésen a másik csoport másodikjával, az amerikai Ben Sheltonnal csapott össze, akit három szettben, kétórás küzdelemben győzött le.

Az első játszmában az első adogatógémjét elvesztette, ez pedig elég volt ellenfelének ahhoz, hogy előnyét végigvigye és bő fél óra alatt szettelőnybe kerüljön. A második szakasz is kiegyenlítetten alakult, de ekkor Alcaraz 4:3-as állásnál brékelni tudott, majd pedig a saját adogatójátékának megnyerésével egyenlített. A harmadik szettben mindkét fél hozta a szervagémjeit, így rövidítésben dőlt el a mérkőzés, ebben Alcaraz sokkal határozottabb és pontosabb volt ellenfelénél.

A vb-n a veretlen bajnok 5.17 milliót kasszírozhat, ha pedig valaki vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap. Előbbire Alcaraz mellett a világelső német Alexander Zverevnek van esélye.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 3.) 3:6, 6:3, 7:6 (7–1)

20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)