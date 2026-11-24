A döntés egészen pontosan az afrikai szövetség (CAF) fellebbviteli bizottságának döntését – amely márciusban Marokkónak ítélte oda a trófeát – semmisítette meg, így a CAF fegyelmi bizottságának a döntése (amely helyben hagyta a pályán született eredményt) marad érvényben. Ezzel tévesnek bizonyult a spanyol Marca hétfői értesülése, miszerint a CAS Marokkónak adott igazat.

Mint ismert, a CAF eredetileg azzal az indoklással semmisítette meg az ANK-döntő eredményét (és hirdette ki győztesnek Marokkót), hogy a szenegáliak a pályáról való levonulással feladták a mérkőzést, így a torna szabályzata szerint a másik csapat (Marokkó) nyerte meg a találkozót 3–0-ra.

Az FSF fellebbezésében azzal érvelt, hogy a döntő játékvezetője, Jean-Jacques Ngambo Ndala a 90+19. percben a mérkőzés folytatása mellett döntött, így ezt a játékvezetői döntések sérthetetlenségének elve (field of play doctrine) szerint már nem lehet utólag felülbírálni. A nemzetközi sportjog egyik alapvetésének számító elv annyit jelent, hogy a pályán hozott játékvezetői döntések kvázi sérthetetlenséget (egészen pontosan korlátozott mentességet) élveznek a külső jogi felülvizsgálattal szemben – ide tartozik például a CAS is. Kivételt akkor lehet tenni, ha a fellebbező fél bizonyítani tudja, hogy a szóban forgó döntés rosszhiszeműség vagy elfogultság, önkényesség, korrupció, csalás vagy súlyos jogi (szabálykönyvvel nem egyező) tévedés következtében született.

A másik oldalon a Királyi Marokkói Labdarúgó-szövetség (FRMF) azzal védekezett, hogy a játékvezető döntése nem esik a fent említett elv hatálya alá, mivel a szenegáliak a pályáról való levonulással megsértették a torna szabályzatának 82. és 84. paragrafusát, így a játékvezetőnek le kellett volna fújnia a meccset. Mivel Ndala a mérkőzést folytatása mellett döntött, a marokkóiak szerint a kongói játékvezető a vétett a szabályok ellen és önkényes döntést hozott.

A CAS döntőbizottsága a felek érveinek megvizsgálása után arra jutott, hogy a megszakított mérkőzés idő előtti lefújása, vagy annak folytatása kizárólag a játékvezető jogkörébe tartozik. Ennek értelmében, ha a játékvezető újraindította a mérkőzést, akkor úgy ítélte meg, hogy minden szükséges feltétel teljesült, tehát mindkét csapat a pályán volt és jelezte, hogy hajlandó folytatni a játékot. A CAS szerint a játékvezető döntése csak a pályán történtekre volt hatással, így ez sérthetetlenséget élvez, ráadásul a torna szabályzatának vonatkozó paragrafusai csak arra az esetre vonatkoznak, ha a játékvezető idő előtt lefújja a mérkőzést — erre viszont nem került sor. Ennek értelmében a CAS megítélése szerint a játékvezető nem vétett a szabályok ellen.

A CAS elismerte, hogy Ndala rendkívül feszült légkörben volt kénytelen dönteni, de a döntés ettől még nem tekintendő önkényesnek – épp ellenkezőleg, mert a játékvezető döntését nem befolyásolták a külső tényezők (így például az, hogy a Marokkóban játszották a finálét).

A szenegáliak levonulásával kapcsolatban a CAS közölte, hogy ezt a CAF fegyelmi bizottsága már korábban büntette. Mindent összevetve a CAS háromtagú bizottsága (az üggyel a német Ulrich Haas, az olasz Luigi Fumagalli, valamint a bizottságot elnöklő francia Gérald Simon jogászprofesszorok foglalkoztak) egyhangú szavazással úgy határozott, hogy helyt ad az FSF fellebbezésének, így Szenegál tekintendő a 2025-ös ANK győztesének – olvasható hivatalos közleményben.

A CAS határozatának értelmében Szenegál kétszeres ANK-győztesnek („Teranga oroszlánjai” korábban 2021-ben nyerték meg a tornát), míg Marokkó egyszeres aranyérmesnek (az észak-afrikaiak 1976-ban nyertek) tekintendő.