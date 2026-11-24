Négy hónapig nem játszhat az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) chicagói sztárja, Connor Bedard.
A 2023-as játékosbörze (draft) első helyén elkelt kanadai csatár jobb vállát megműtötték, klubja ezek után jelentette be, hogy az alapszakasz hajrájában, márciusban térhet vissza.
A 21 éves Bedardnak kevesebb mint egy év alatt a mostani a harmadik vállsérülése. A Blackhawks csapatkapitánya pályafutása során 233 mérkőzésen 221 pontot (82, 139) gyűjtött, a jelenlegi szezonban pedig 15 találkozón 18 pontot (7, 11) termelt.
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