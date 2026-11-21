A magyar szövetség arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az elmúlt napok esős időjárása szombatra sem változott, ottani idő szerint délben még időjárási vészhelyzet okozott gondot a szervezőknek, ráadásul órák óta ömlik az eső. Ezért a magyar idő szerint 19.30 órára kiírt kezdés 21 órára módosult, de az előrejelzések alapján elképzelhető, hogy csak 23 óra után rajtolhat el a párharc első mérkőzése a világranglistán negyedik Coco Gauff és a 155. helyen álló Gálfi Dalma között.

A folytatásban Bondár Anna (76.) ellenfele hazai részről Ann Li (31.) lesz.

Bardóczky Kornél kapitány Gálfin és Bondáron kívül még Stollár Fannyt (páros ranglistán 44.), Nagy Adriennt (439.) és Tóth Amarissát (470.) vetheti be Delray Beachen.

A BJK-összecsapás győztese jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.