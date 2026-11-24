Legutóbbi öt meccséből csak egyet tudott megnyerni a Hydro Fehérvár AV19, a ligautolsó Pioneers Vorarlberget verte meg hazai jégen. Az osztrákok legyőzésekor sem volt minden tökéletes, a lendület mégis kitartott a vasárnapi, Bolzano elleni párharc első harmadának végéig. Agresszív, pontos és összehangolt letámadásával meglepte a Volán a tabellát vezető olaszokat, és minden bizonnyal a rivális stábja, játékosai is érezték, valamin változtatni kell, különben pontok maradhatnak Magyarországon. Változtattak is, ritmust váltottak, látványosan feljavult a játékuk a második harmad elejére, hat perc alatt hármat ütöttek, aztán, mint akik jól végezték dolgukat, előnyük tudatában ismét kissé kiengedtek.

„Az első harmadot jól kezdtük, letámadtuk az ellenfelet, egészen tűrhető volt. Aztán a második már egyáltalán nem volt jó, főleg, hogy egymás után két gólt kaptunk rövid időn belül… Pedig tudtuk, hogy milyen minőségű támadói vannak a Bolzanónak. Az én soromnak is az volt, pontosabban lett volna az egyik feladata, hogy az olaszok toptámadóit blokkalja, ellehetetlenítse a játékukat, de egyszer a mi eszünkön is túljártak, szóval nem sikerült maradéktalanul teljesítenünk a dolgunkat. A meccs vége felé aztán kissé visszaálltak, ez kedvezett nekünk, több időt tudtunk a támadóharmadban tölteni, de a lövéshatékonyságunknak mindenképpen javulnia kell, és a csatárainknak jobban kell támogatniuk a hátvédeket védekezésben, mert enélkül túlságosan nagy a távolság a két csapatrész között” – magyarázta a Volán csapatkapitánya, Erdély Csanád a Nemzeti Sportnak.

A helyzetkihasználás javítása valóban a csapat fejlődésének kulcsa, hiszen ebben a mutatóban hátulról a harmadik a Volán az osztrák bázisú ligában – lövéseinek csak 8.19 százalékából születik gól–, egyedül a Vienna Capitals és az Innsbruck rosszabb nála. Éppen az a két együttes, amelyikkel a fehérváriak legközelebb megmérkőznek. Szerdán a Bécs, szombaton az Innsbruck vendégszerepel a MET Arénában. Erdély Csanád elmondta, miben kellene szerinte előrelépniük, hogy a következő összecsapások után győztesen korcsolyázhassanak le a jégről.

„A lövéseink legnagyobb része hátulról, a kék vonal közeléből érkezik az ellenfelek kapujára, ilyenkor mindenképpen kell legalább egy, de inkább két csapattárs, aki a rivális kapusának kilátását takarja, és olyan is, aki érkezik a kipattanókra, mert általában a gól nem az első lövésből lesz, amely arra is jó, hogy megbontsa a védelmet, és ha vasárnap jobban lecsaptunk volna a kipattanó korongokra – mert volt bőven –, akkor más lehetett volna az eredmény.”