„Színtiszta véletlen volt” – Medvegyev bocsánatot kért a labdával arcon ütött nézőtől

Kurtán-furcsán ért véget magyar idő szerint hétfőn délután a pekingi ATP 500-as tenisztorna második elődöntője: a Novak Djokovics–Danyiil Medvegyev mérkőzésen a szerb klasszis 7:5, 5:3-as vezetésénél a meccsért szervált, amikor az egyik falról visszapattanó labdát az orosz kiütötte a lelátóra, eltalálva vele egy szurkoló arcát, akinek el is kellett hagynia a nézőteret. Az incidens miatt Medvegyevet sportszerűtlenség miatt leléptették, így Djokiovics került a torna döntőjébe. Az orosz versenyző az esetet követően megkövette „áldozatát”.

Nem volt mese, Medvegyevet leléptették (Fotó: Getty Images)

„Legelőször is, szeretném elmondani, mennyire sajnálom a történteket, ha ő is akarja, szeretnék személyesen is kapcsolatba lépni vele, bocsánatot kérni tőle és megtudni, hogyan érzi magát – mondta a klasszis. – Sok rosszat teszek, de az erőszak nem kenyerem. Színtiszta véletlen volt, nem dühömben ütöttem ki a visszapattanó labdát, úgy akartam megütni, hogy ne menjen ki a pályáról. Amikor megláttam, mi történt, szörnyen éreztem magam, azért is, mert ahogy mondtam, életemben nem fordult ilyen elő velem. Remélem, tudunk találkozni, hogy ezt valahogyan jóvá tegyem.”