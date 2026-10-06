Nemzeti Sportrádió

„Színtiszta véletlen volt” – Medvegyev bocsánatot kért a labdával arcon ütött nézőtől

V. H. L.V. H. L.
2026.10.06. 13:33
Danyiil Medvegyevet megviselték a történtek (Fotó: Getty Images)
Címkék
bocsánatkérés China Open Danyiil Medvegyev ATP 500
Danyiil Medvegyev bocsánatot kért attól a szurkolótól, akit a pekingi China Open hétfői elődöntőjének második játszmájában a nézőtérre ütött labdával arcon talált. Az orosz teniszező kijelentette: ha a megsérült férfi is úgy akarja, személyesen is hajlandó vele találkozni, hogy megkövesse.

Kurtán-furcsán ért véget magyar idő szerint hétfőn délután a pekingi ATP 500-as tenisztorna második elődöntője: a Novak Djokovics–Danyiil Medvegyev mérkőzésen a szerb klasszis 7:5, 5:3-as vezetésénél a meccsért szervált, amikor az egyik falról visszapattanó labdát az orosz kiütötte a lelátóra, eltalálva vele egy szurkoló arcát, akinek el is kellett hagynia a nézőteret. Az incidens miatt Medvegyevet sportszerűtlenség miatt leléptették, így Djokiovics került a torna döntőjébe. Az orosz versenyző az esetet követően megkövette „áldozatát”.

China Open - Day 6
Nem volt mese, Medvegyevet leléptették (Fotó: Getty Images)

„Legelőször is, szeretném elmondani, mennyire sajnálom a történteket, ha ő is akarja, szeretnék személyesen is kapcsolatba lépni vele, bocsánatot kérni tőle és megtudni, hogyan érzi magát – mondta a klasszis. – Sok rosszat teszek, de az erőszak nem kenyerem. Színtiszta véletlen volt, nem dühömben ütöttem ki a visszapattanó labdát, úgy akartam megütni, hogy ne menjen ki a pályáról. Amikor megláttam, mi történt, szörnyen éreztem magam, azért is, mert ahogy mondtam, életemben nem fordult ilyen elő velem. Remélem, tudunk találkozni, hogy ezt valahogyan jóvá tegyem.”

Tenisz
21 órája

Djokovics bizarr körülmények között nyert Medvegyev ellen, ő minden idők legidősebb ATP 500-as döntőse

A szerb klasszis Medvegyev elleni mérkőzésének egy néző sérülése vetett véget, Djokovics harmincharmadszor is nyert Pekingben.

 

 

bocsánatkérés China Open Danyiil Medvegyev ATP 500
Legfrissebb hírek

Djokovics bizarr körülmények között nyert Medvegyev ellen, ő minden idők legidősebb ATP 500-as döntőse

Tenisz
21 órája

Tenisz: Alcaraz Leheckával döntőzik Tokióban

Tenisz
23 órája

Alcaraz megszenvedett, Nisikori elköszönt Tokióban

Tenisz
2026.10.01. 13:19

Medvegyev Hangcsouban aratta a 24. tornagyőzelmét, Davidovich remekül tért vissza

Tenisz
2026.09.29. 16:18

Három szettben búcsúzott Marozsán Fábián a US Opentől, már az első körben

Tenisz
2026.09.03. 00:45

US Open: Medvegyev simán jutott be a 3. fordulóba, Shelton nagy csatában gyűrte le Hurkaczot

Tenisz
2026.09.02. 22:50

Montréali tenisztorna: kikaptak a negyeddöntőben Marozsánék

Tenisz
2026.08.11. 22:33

Félbeszakadt Marozsán és Medvegyev negyeddöntője Montrealban

Tenisz
2026.08.11. 09:27