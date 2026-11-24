TIZENHATODIK: MANCHESTER UNITED (angol, az előző listán 10.)

A válogatottok miatti szünet alatt megkezdődött a Mauricio Pochettino-korszak a Manchester Unitednél. Az amerikai válogatottól érkező argentin trénernek finoman szólva nem sikerült jól a bemutatkozás: Leny Yoro korai kiállítása után a Liverpool négyet vágott az Anfielden a „vörös ördögöknek", akik így továbbra is egy győzelemmel az utolsó előtti helyen állnak a bajnokságban. A BL-ben a Roma elleni feltámadás egy rövid ideig reményt adhatott Manchesterben, amire szükség is volt az Atlético Madrid és a Como elleni pofon után. Talán a Sporting ellen már jobban megnézhetjük, milyen irányt szabna Pochettino az MU-nak.

TIZENÖTÖDIK: SPORTING CP (portugál, az előző listán 16.)

Csak rosszabb gólkülönbsége miatt marad le az első nyolc helyről a Sporting, amely eddig kilenc pontot gyűjtött. A portugál bajnokságban azonban 11 forduló után már kilenc pont a hátránya a lisszaboniaknak az éllovas Porto mögött. Luis Suárez a BL-ben négy, a bajnokságban nyolc gólnál tart. Szükség lesz a jó formájára, mert a manchesteri látogatás után jön a Porto elleni rangadó a hétvégén. Az eddig egyetlen topligás ellenféllel sem találkozó Sportingra az alapszakasz második felében sorrendben a Manchester United, a Roma, a Barcelona és a Manchester City vár. Ilyen sorsolással nemcsak a legjobb nyolc, hanem az első 16 hely elérése is bravúr lenne.

Bruno Fernandes korábbi klubja ellen javíthat az anfieldi zakó után (Fotó: Getty Images)

Fotó: Michael Regan

TIZENNEGYEDIK: FC BRUGES (belga, az előző listán –)

A Sportinghoz hasonlóan három győzelemmel áll a Bruges is. A belgák az idény eddigi egyik meglepetéscsapatának számítanak, hiszen az Aston Villa elleni vereség után legyőzték az Intert, a Lenst és a PSV-t is. A sorsolás továbbra sem kegyes, hiszen még három topligás (Liverpool, Napoli, Stuttgart) gárda is vár a Bruges-re, amely az angolok ellen sorozatban a negyedik európai győzelmét arathatná, amire korábban még nem volt példa a klub történelmében.

TIZENHARMADIK: ATLÉTICO MADRID (spanyol, az előző listán 9.)

Az Atlético Madrid a városi rivális Realt legyőzte a bajnokságban, a Barcelonától azonban ezúttal is előnyről kapott ki. A Bajnokok Ligájában épphogy rájátszást érő helyen tanyáznak a „matracosok." A Liverpool és a Bayern München sem adott esélyt neki, a Manchester United elleni győzelem után pedig a Stuttgart tartott otthon ellene egy pontot. Diego Simeone a hétvégén a Getafe otthonában aratott sikerrel lett a legtöbb La Liga-győzelemmel büszkélkedő edző. Julián Álvarez nyár óta most van talán a legjobb formában, a sérülésekkel is jól állnak, ráadásul már nem kell topligás ellenféllel megküzdenie az Atletinek. Azonban a nehéz rajt után nem lesz egyszerű feladat felzárkózni.

Diego Simeone La Liga-rekorddal a háta mögött várja a BL folytatását (Fotó: Getty Images)

TIZENKETTEDIK: ASTON VILLA (angol, az előző listán 13.)

Unai Emeryék az első három BL-meccsüket 12 lőtt góllal abszolválták, Barcelonában azonban nem tudták kihasználni a katalán védelem gyengeségeit. A bajnokságban a Newcastle és a Manchester City legyőzése után három döntetlent játszott a birminghami együttes, így csak a 12. helyen áll, bár nagyon sűrű a PL középmezőnye. Az Aston Villa tipikusan az a csapat, amely mindenkinek nehézséget okozhat agresszív stílusával, de bárkitől ki is kaphat. A Galatasaray ellen kell a győzelem, mert utána a PSG ellen kell megőrizni az egyenes ági továbbjutást érő első nyolc hely egyikét.

TIZENEGYEDIK: AS ROMA (olasz, az előző listán 12.)

A Roma akár a végső győzelemre is esélyes lehetne, ha csak 60-70 percig tartanának a mérkőzések. Gian Piero Gasperini magas intenzitású játékstílusa csodálatosan működik a Serie A-ban: a Roma veretlen a bajnokságban, hátránya két pont a városi rivális, a meglepetés-éllovas Lazio mögött. A Bajnokok Ligájában kétszer is közel voltak a bravúrhoz a „farkasok", viszont a Real Madrid és a Manchester United is ledolgozta kétgólos hátrányát. Nagyon szembetűnő volt, ahogy a korábban említett intenzitás bekéri az árát az utolsó húsz-harminc percben. Közben Donyell Malenre lassan elfogynak a jelzők. A holland támadó 15 meccsen 16 gólnál tart, a hétvégén négyszer köszönt be a Parma kapujába.

TIZEDIK: COMO (olasz, az előző listán –)

Tovább folytatódik a comói építkezés. Cesc Fabregas 26 éves átlagéletkornál fiatalabb csapata négyet vágott a Lipcsének és a Manchester Unitednek. Amikor pedig a spanyol edző nem fogta vissza játékosait, akkor a Lens ellen kilencnél álltak meg, ennek köszönhetően a Como a második legtöbb lőtt góllal és a második legjobb gólkülönbséggel tanyázik a negyedik helyen a BL tabelláján. A Serie A-ban is stabilan ott vannak Nico Pazék a legjobb ötben. A hazai porondon a rangadókon nyújtott teljesítmény miatt lehet hiányérzetük a szurkolóknak, ugyanis sem az Inter, sem a Roma kapujába nem tudott betalálni Fabregas alakulata. A Comóra az utolsó két fordulóban a PSG, Barcelona duó vár, addig az AEK Athén és a Real Betis ellen lehet gyarapítani a pontszámot, míg a hétvégén a Juventus ellen bizonyítani, hogy az olasz nagy csapatok ellen is megy a szekér.

KILENCEDIK: DORTMUND (német, az előző listán 11.)

A Comóhoz hasonlóan három győzelemmel és egy vereséggel áll a Dortmund is. A németek két spanyol középcsapatot (Villarreal, Real Betis) is felülmúltak a kötelezőnek számító Sabah mellett, a Bodö/Glimt azonban borsot tört Niko Kovac együttesének orra alá. Az idényben a norvég túra az egyetlen veresége a BVB-nek, amely két ponttal vezeti a Bundesligát a Bayern München előtt. Teszi ezt úgy, hogy a védekezésre alapoz, a gólszerzéssel akadnak gondok. A német bajnokság mezőnyében csak a nyolcadik legtöbb gólja van a Dortmundnak, ellenben a legkevesebb kapta. A BL-ben is hasonló a tendencia: az első 18 helyezett közül csak a Stuttgart lőtt olyan kevés gólt (7), mint a fekete-sárgák. A gondokat tetézi, hogy a BL-találatok több mint feléért felelős Serhou Guirassy játéka is kérdéses sérülés miatt az Arsenal ellen.

NYOLCADIK: INTERNAZIONALE (olasz, az előző listán 7.)

Legjobb olasz csapatként nyolcadik az erősorrendünkben az Inter, amely két vereséggel (Real Madrid 1–2, Bruges 3–4) indított a legrangosabb európai kupasorozatban, hogy aztán hozza a Sahtar és a Feyenoord ellen a kötelezőt. A Stuttgart és a Dortmund ellen sem elképzelhetetlen a győzelem, de ahhoz mindenképpen jobb védekezésre van szükség, mint hétvégén az Atalanta otthonában, ahol közel hármas xG-t engedett Cristian Chivu együttese. Az Inter elbukta a milánói derbit, így az olasz bajnokságban lépéshátrányba került a két római csapattal szemben. Mindenképp örvendetes azonban Francesco Pio Esposito felemelkedése, aki a legutóbbi öt meccsén nyolc gólnál tart.

HETEDIK: MANCHESTER CITY (angol, az előző listán 6.)

Damoklész kardja lóg a Manchester City felett. A pénzügyi szabályok megsértése miatt várhatóan súlyos szankciókkal kell szembenéznie Enzo Maresca csapatának. Rodri távozása óta a középpálya nem áll össze és Erling Haaland is három PL-mérkőzés óta gólképtelen. Ezzel összefüggésben a Manchester City a legutóbbi négy bajnokiján mindössze egy pontot gyűjtött. A BL-ben a jobbik arcát mutatja a csapat, a PSG ellen ki lehet kapni, a Porto, AEK Athén, Leipzig hármas ellen viszont sikerült kilenc pontot gyűjteni. A következő két hétben fel van adva a lecke. Előbb Kevin De Bruyne tér vissza a Napolival Manchesterbe, majd jön az Arsenal elleni idegenbeli rangadó, aztán Barcelonában kell megküzdeni a katalánokkal. Ez az időszak eldöntheti, mennyire kell komolyan számolni idén bármilyen sorozatban is a manchesteriekkel.

Szoboszlai Dominik góljával indult a Liverpool Manchester United elleni győzelme (Fotó: Getty Images)

HATODIK: LIVERPOOL (angol, az előző listán 8.)

„Megvan bennünk a minőség, a kispadunk és a keretünk is alkalmas mindenre. Minden lehetséges" – nyilatkozta Szoboszlai Dominik, aki Gera Zoltán magyar PL-gólrekordját egy szabadrúgással állította be a Manchester United ellen elért 4–0-s siker során és teljes mértékben egyetértünk vele. Andoni Iraola csapata még nem állt össze, ráadásul több sérülés is hátráltatja, de a spanyol tréner meccsről meccsre közelebb van ahhoz, hogy kiaknázza a Liverpoolban rejlő potenciált. A Bruges, Porto duó sem verhetetlen, míg a bajnokságban is lehet tovább zárkózni az Arsenalra, amely hét ponttal előzi meg a „vörösöket". A keretét tekintve a Liverpool ott van az európai elitben, kérdés, Iraolának mennyi idő kell, hogy minden kirakós a helyére kerüljön?

ÖTÖDIK: BAYERN MÜNCHEN (német, az előző listán 5.)

Kereterősség szempontjából nem kell aggódnia a Bayern Münchennek sem, a sérülések miatt viszont annál inkább. Ugyan az idényben még továbbra is veretlenek a bajorok, a bajnokságban négy, a BL-ben pedig két döntetlen (egyik a Viking ellen) is becsúszott, így előbbiben csak a másodikak, utóbbiban pedig a 13. helyen állnak. A sérülésekre visszatérve, az eddigi kulcsjátékosok (Manuel Neuer, Iszmael Szaibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Luis Díaz) mellé csatlakozott a támadósor két legjobbja: a friss aranylabdás Harry Kane és Michael Olise, ellenben Jamal Musiala újra bevethető és már Vincent Kompany is visszatért a kispadra. Kane-re több hónapos kihagyás vár, ennyi játékos kiesését pedig talán még a Bayern München sem bírja el, bár a Lille és a Slavia Praha így is kötelező feladatnak tűnik.

Harry Kane mellett Michael Olise is kidőlt a Köln ellen (Fotó: Getty Images)

NEGYEDIK: REAL MADRID (spanyol, az előző listán 3.)

A Bajnokok Ligájában a PSG mellett egyedül a Real Madrid hibátlan. A BL-serleget a legtöbbször elhódító spanyol csapat a Roma és az AEK Athén otthonában is bizonyította, hogy egészen a hármas sípszóig nem lehet kiengedni ellene. José Mourinho hétmeccses győzelmi sorozattal rendelkezik, Arda Güler és Yan Diomandé egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a gárda életében. A portugál trénerből pedig kinézzük, hogy Vinícius Júnior helyett a védekezésben jóval hasznosabb elefántcsontpartinak ad bizalmat. Sokan szkeptikusak voltak Mourinho kapcsán, de úgy tűnik, képes a legjobbat kihozni a Real Madridból, ez pedig a legnagyobb BL-esélyesek közé emeli a királyiakat. Ha meg nagy a baj, akkor mindig lehet bízni Kylian Mbappé villanásaiban, Federico Valverde átlövéseiben, vagy abban, hogy Carlos Espí csereként beállva gólt fejel a hajrában...

HARMADIK: FC BARCELONA (spanyol, előző listán 2.)

A félelmetesen rajtoló Barcelona elbukta az idény első két erőfelmérőjét. A PSG elleni idegenbeli vereséget (2–4) követően Mourinho lemeccselte Hans-Dieter Flicket az el Clásicón. A katalánok nem roppantak meg: az Alavésnek egy hatost, az Aston Villának hármat gurítottak, míg az Atlético Madrid és a Villarreal elleni rangadókat hátrányból felállva nyerték meg. Utóbbit úgy, hogy már hét perc után két góllal vezetett a „sárga tengeralattjáró", amelyben Gulácsi Péter több nagy bravúrt is bemutatott. A védelem továbbra is sebezhető, a bajokat tetézve Andreas Christensen mellett Xavi Espart is kidőlt, de Flick hatvanas pulzussal dobálja be a fiatalokat. Ráadásul a támadósor tényleg annyira félelmetesen sokrétű, hogy mindig bízhatnak abban, hogy túlrúgják ellenfeleiket. Azonban ilyen toldozott-foltozott védelemmel a legnagyobbak ellen nehéz lesz felvenni a versenyt.

Fotó: David Ramos

MÁSODIK: PARIS SAINT-GERMAIN (francia, előző listán 1.)

A BL-alapszakasz tabelláját legtöbb szerzett góllal és legjobb gólkülönbséggel vezető Paris Saint-Germainnél is van miért aggódni. Hvicsa Kvarachelia mellett a hétvégén Désiré Doué is térdszalagszakadást szenvedett. A párizsiak így is vezetik a Ligue 1-et, három ponttal megelőzve a városi rivális Paris FC-t. A PSG hatot vágott a Slovan Bratislavának és a Villarrealnak, míg négy-négy gólt szerzett a Manchester City, Barcelona duó ellen. A francia bajnokság mindig lehetőséget teremt Luis Enriquének, hogy rotálja a csapatát, ráadásul a PSG minden bizonnyal a BL-ben elkerüli a rájátszást. Ehhez a következő két lépést a Roma és az Aston Villa ellen tehetik meg Ousmane Dembéléék.

ELSŐ: ARSENAL (angol, az előző listán 4.)

A PSG sérültjei miatt a legutóbbi döntős Arsenal került listánk élére. Az „ágyúsoknál" sem bevethető Bukayo Saka, valamint a hétvégén David Rayát is le kellett cserélni, de utóbbit nem kell műteni, az is előfordulhat, hogy már a Manchester City elleni hétvégi rangadóra visszatérhez a kapuba. Mikel Arteta csapata a Newcastle elleni 2–2-es döntetlen ellenére hat ponttal vezeti a Premier League-et, míg a Bajnokok Ligájában csak a Bayern München (2–2) ellen nem nyert. A védelem továbbra is betonbiztos, a PL-ben és a BL-ben is az Arsenal kapta a legkevesebb gólt, és ellene dolgozták ki a legalacsonyabb xG-t. A londoniakra két komoly erőpróba vár: előbb a Dortmund, majd a Real Madrid látogat Angliába, a kettő között pedig a City mellett a Tottenhammel is meg kell küzdenie a PL-címvédőnek.

KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Feyenoord (holland)–FC Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

SZERDA

18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) (Tv: RTL+)

21.00: Lille (francia)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)