JÉGRE LÉPETT.

Mindez egy műkorcsolyázó esetében nem nagy szó, már persze, ha nem egy műtét után visszatérő versenyzőről beszélünk – Sviatchenko Alexei éppen ilyen.

A magyar színekben olimpiai és világbajnoki negyedik, Eb-bronzérmes páros műkorcsolyázó jó ideje küzd vállsérüléssel, semmi túlzó kijelentés nincs abban, ha rögzítjük: néha a csillagokat látta a fájdalom miatt, nem nehéz elképzelni, mindez mentálisan is mennyit kivehetett belőle, ha belegondolunk, hogy mondjuk egy halálforgás során tulajdonképpen minden a fájós jobb vállán múlott.

De végigcsinálta így, ilyen nehézségekkel együtt is az előző szezont (és hogy!) a Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei páros, utóbbi vállát állandóan injekciózták az orvosok.

„Minél többször kapsz ilyen injekciót, annál inkább hozzászokik a vállad, vagyis egy idő után már egyre kevésbé hozott megoldást és enyhülést a gyógyszeres kezelés” – mesélte Sviatchenko, aki amúgy lassan úgy közlekedik Budapesten, mintha születése óta itt élne. Visszafelé ez persze nem valósítható meg, előrefelé annál inkább:

„Augusztusban Budapestre költöztünk, a feleségemmel, Szofija Jevdokimovával egyre inkább felfedezzük a várost, jártunk már a Balatonnál is, hihetetlen szép ország Magyarország – lelkendezett Sviatchenko. – A bázisunk a jövőben Budapest lesz, két edzőnk, Dmitrij Szavin és Fedor Klimov hol személyesen, hol online fogja segíteni a munkánkat. Már csak az kell, hogy a január hatodikai kontrollon zöld lámpát kapjak…”

Merthogy Sviatchenko és Pavlova, természetesen edzőikkel egyetértésben, a nyár végén meghozták a nehéz döntést: Sviatchenko kés alá feküdt (itt, Budapesten), s bár mindannyian tudták, hogy a káprázatos előző szezon után fontos lenni minimum tartani a pozíciójukat, azzal is tisztában voltak, műtét nélkül nincs feljebb. Márpedig mindannyian feljebb vágynak.

„Sokkal jobban érzem magam, az orvosok már megengedték, hogy felmenjek a jégre, ez hétfőn meg is történt. Persze, még nem csinálhattam semmit, csak álltam a jégen, meg előre és hátra csúszkáltam, de jó volt érezni a jeget ennyi idő után – mondta Sviatchenko. – Mária jelenleg Kanadában van a nővérénél, napi kapcsolatban vagyunk, január elején jön Magyarországra, és akkor megkezdhetjük, pontosabban folytathatjuk a közös munkát.”

A január végi kontinensviadalra szinte biztosan nem lesznek hadra fogható állapotban, ám a márciusi világbajnokság nagyon is ott van a látóterükben – a régi programjaikkal.

Az újakkal ugyanis robbantani akarnak, éppen ezért nem is igen beszélnek róluk, de mert hónapokkal ezelőtt a páros mindkét tagja megosztotta a közösségi médiában az edzésük néhány pillanatát, így a sportág berkein belül felfokozott a várakozás: négyfordulatos dobott Rittbergerrel készül ugyanis a magyar színeket képviselő duó:

„Az olimpiai negyedik hely nagy eredmény, motivál is minket kellően a folytatást illetően. És igen, valami olyanra készülünk, amilyet más még sohasem csinált. Több meglepő elemünk lesz, kiemelkedik ezek közül a dobott Rittberger: Mária négyet fordul a levegőben, és még jól meg is érkezik a jégre – ez a már-már lehetetlen kategória, de nekünk sikerült már, és sikerülni fog a versenyeken is! A tamperei világbajnokságon, ha indulni tudunk, még a régi programjainkat futjuk, mert azt szeretnénk, ha nagyot szólna, amikor az újakat bemutatjuk.”

A Grand Prix-szezont Sviatchenko sérülése miatt kénytelen volt kihagyni a páros, de persze követi a sportágukat, naprakészek a vetélytársakat illetően is: „A zömük ugyanaz, aki korábban volt, egyáltalán nem lett könnyebb az előre jutás, sőt, talán nehezebb lett. De nekünk jobbnak kell lennünk náluk. Csak már versenyezhetnénk…”

A fény mindenesetre már látszik az alagút végén – januártól pedig talán minden a helyére kerül, s a Pavlova, Sviatchenko páros végre ismét ott lesz a jégen. Meg idővel majd a dobogón is.