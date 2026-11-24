Ökölvívás: Horváth Kármen ezüstérmes az U23-as Eb-n
Horváth Kármen kikapott francia ellenfelétől az U23-as ökölvívó Eb női 54 kilogrammos döntőjében, így ezüstérmes lett.
Kedden a poreci U23-as ökölvívó Európa-bajnokság női 54 kilogrammos döntőjében Horváth Kármen óriási hangulatban, fantasztikus csatát vívott a francia bajnok Aya Hamdi ellen, ám a győzelmet nem sikerült megszereznie, így
ezüstéremmel zárta a kontinenstornát
– számol be a hazai sportági szövetség a közösség oldalán.
(Kiemelt kép forrása: Magyar Ökölvívók Szövetsége)
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