Kedden a poreci U23-as ökölvívó Európa-bajnokság női 54 kilogrammos döntőjében Horváth Kármen óriási hangulatban, fantasztikus csatát vívott a francia bajnok Aya Hamdi ellen, ám a győzelmet nem sikerült megszereznie, így

ezüstéremmel zárta a kontinenstornát

– számol be a hazai sportági szövetség a közösség oldalán.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Ökölvívók Szövetsége)

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