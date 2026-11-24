Lando Norris a Las Vegas-i „akcófilm” után: Lesz ez még jobb is
A HÉT GYŐZTESE. Max Verstappen Las Vegasban idei negyedik, karrierje 75. futamgyőzelmét ünnepelte. Ez volt az 51. pole pozíciója, és az első Las Vegasban. Ez a 26. pálya, amelyen az élről rajtolhatott. Zsinórban a kilencedik versenyét zárta az első három között, ami a leghosszabb aktív sorozat, és a negyedik legalább 9 futamos szériája Verstappennek (a leghosszabb 15 volt 2022–2023-ban). A csúcstartó Michael Schumacher 19 GP-vel.
A HÉT STATISZTIKÁJA. A Formula–1 a viadal után közölte, hogy 352 előzés történt a futam alatt, és csak az első pozícióban 35-ször történt változás az 50 körös verseny során. Ehhez hasonlóra sohasem volt még precedens. Egyedül maga Verstappen 17-szer vette át a vezetést; összehasonlításképpen a tavalyi Las Vegas-i Nagydíjon összesen 17 előzés történt.
A HÉT VÉLEMÉNYE. Max Verstappen a győzelme ellenére nem volt lenyűgözve. „Emlékszem, nyertem már ilyen futamot a Mario Karttal versenyezve. Ott éreztem ezt, hogy akkor vagy igazán gyors, ha szélárnyékba kerülsz, és jókor nyomod a gombot. Versenyzőként nem élveztem a futamot, de elhiszem, hogy az alkalmi nézőknek tetszett. Még a pulzusom sem emelkedett meg, mert annyira kiszámítható volt az egész, egyedül arra kellett figyelni, hogy jókor nyomjam meg a gombot, hogy jöjjön az energia” – elemezte a történteket Verstappen, akinek George Russellről megfogalmazott véleményéről is írtunk már.
A HÉT BESZÉDES ADATA. Hogy mennyit számított a szélárnyék és az üldözők plusz energiatöltete, arról árulkodik a versenyen mért végsebességek sora. A Stripre szinte mindig első helyen érkező Max Verstappen 333 kilométer per órával ment, míg a leggyorsabb Kimi Antonelli 30 kilométer per órával volt gyorsabb ennél. A többiek pedig elszórva a kettő között…
A HÉT LELKESEDÉSE. Bár több pilóta is egyetértett Verstappennel abban, hogy mesterkélt volt a versenyzés, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azok közé tartozik, akiket lenyűgözött a Las Vegas-i Nagydíj. „Ezeket a motorszabályokat azért hozták, hogy szórakoztató futamokat lássunk, és megfogjuk elsősorban az amerikai közönséget. Ez a verseny az Indy 500, a Nascar és az F1 keveréke volt – mondta Wolff. – Tudom, sokak szerint ez nem versenyzés, de a feleségem a paddockban volt a futam alatt, és kilencven percen keresztül sikongattak az emberek az előzések miatt. Sokaktól kaptam azt a visszajelzést, hogy remek volt, még a szponzorainkat is lenyűgözte, ahogy Stefano Domenicalit is. Nem lesz mindenhol ilyen, talán jó, hogy éppen Las Vegasban jött ki így a lépés.” Wolff annak ellenére volt ilyen lelkes, hogy a pilótái közül George Russell a hajrában kicsúszott, míg Kimi Antonelli az utolsó kör előtt rossz helyen nyomott rossz gombot, és ezért a második helyről visszaesett az ötödikre.
A HÉT ÍGÉRETE. A napokban megegyeztek arról, hogy 2030-tól 2.1 literes V8-as turbómotorok lesznek majd az autókban, az elektromos hajtást 200 kilowattban korlátozzák. Lando Norris szerint akkor lesz igazán jó a versenyzés mindenki számára. „Ha nem ilyen erős a motor elektromos töltése, akkor is legalább ennyi előzést látott volna a közönség. Pilótaként nyomhattuk volna a gázt a helyett, hogy a töltésre kellett volna figyelni, és tényleg az akcióra koncentrálhattunk volna. Csak azt akarom mondani, hogy ez még jobb is lesz, 2030-ban minden idők legjobb versenyét fogják látni” – mondta Norris.
A HÉT ELSŐJE. Liam Lawson karrierje során először a leggyorsabb kört futotta F1-es versenyen. A Racing Bulls új-zélandi pilótája idén a hetedik pilóta, aki leggyorsabb kört futott, és közülük az egyetlen, aki nem nyert versenyt 2026-ban. Kimi Antonelli 8-cal vezeti a listát, Charles Leclerc 4-gyel a második, és két-két leggyorsabb köre van Lando Norrisnak, George Russellnek, Max Verstappennek és Lewis Hamiltonnak is.
A HÉT VERSENYFUTÁSA. Két futam maradt az idényből, és úgy látszik, a világbajnoki második helyezés sorsa is eldőlt, Verstappen ugyanis már 37 ponttal vezet Lewis Hamilton előtt. A harmadik helyért viszont nagy csata lesz, Hamiltonnak 267 pontja van, George Russellnek és Lando Norrisnak 264-264, Charles Leclerc-nek pedig 250. Katarban és Abu-Dzabiban a vb-dobogó harmadik helye a tét, bár ezeket a versenyzőket ez már kevésbé hozza lázba, talán Norrisnak lehet érdekes tavalyi világbajnokként, illetve ő érkezett meg ebbe a csatába hátrányból, számára bravúr lenne a vb-dobogó.
A HÉT KUDARCA. A Ferrari újabb rémes hétvégét zárt, pedig ezen a futamon neki is lett esélye volna a dobogóra. Csak hát Lewis Hamiltont a pálya levágásáért megbüntették, majd miután visszakapaszkodott, Charles Leclerc meglökte, és megpördült. Pedig akkor még a McLarenekkel csatázott a Ferrari, s később Lando Norris és Oscar Piastri odaért a dobogóra… Leclerc nem csak a Ferrari vezetőségénél húzta ki a gyufát (főleg, hogy a koccanás előtt már jelezte, hogy ennek nem lesz jó vége), Nico Hülkenberg is mérges volt a monacóira, sőt, Leclerc versenymérnöke, Bryan Bozzi is beszólt finoman. Amikor Leclerc arról faggatta, hogyan lehetne gyorsabb, Bozzi azt mondta neki: „Jobb vezetéssel”.
A HÉT REAKCIÓJA. Visszatérve még Verstappenre, Las Vegasban egy szurkolói parádén megajándékozták, október hónap legszebb előzésének díját nyerte el szurkolói szavazást követően. A nyertes manőver a Kimi Antonellivel szembeni, malajziai győzelmet érő előzés lett, és bár Verstappen próbált udvarias lenni, elég lazán fogadta a dolgot, meglepődött rajta, hogy ezzel díjat nyert, illetve azon is, hogy egy ilyen régi jelenetért kapott most elismerést.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|-
|2.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|0.639 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|1.529 mp h.
|4.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2.574 mp h.
|5.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|2.927 mp h.
|6.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|7.955 mp h.
|7.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|12.795 mp h.
|8.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|12.938 mp h.
|9.
|George Russell
|Mercedes
|13.192 mp h.
|10.
|Charles Leclerc*
|Ferrari
|17.554 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|22.720 mp h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|28.602 mp h.
|13.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|28.843 mp h.
|14.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|36.588 mp h.
|15.
|Isack Hadjar**
|Red Bull-Ford
|36.488 mp h.
|16.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|47.814 mp h.
|17.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:08.353 p h.
|18.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:11.673 p h.
|19.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|17
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|0
|*: 10 másodperces időbüntetés baleset okozásáért.
**: 10 másodperces időbüntetés a biztonsági autós szakasz alatti indokolatlan lassú vezetésért.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|402
|2.
|Max Verstappen
|304
|3.
|Lewis Hamilton
|267
|4.
|George Russell
|264
|5.
|Lando Norris
|264
|6.
|Charles Leclerc
|250
|7.
|Oscar Piastri
|167
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|52
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|35
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Gabriel Bortoleto
|14
|15.
|Nico Hülkenberg
|14
|16.
|Carlos Sainz
|11
|17.
|Esteban Ocon
|7
|18.
|Fernando Alonso
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Hirakava Rjó
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|666
|2.
|Ferrari
|517
|3.
|Red Bull-Ford
|440
|4.
|McLaren-Mercedes
|431
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|87
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|16
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Pérez mért idő nélkül
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:47.272
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.041
|Időmérő
|1. Antonelli 1:33.893 (a pole Verstappené)
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00