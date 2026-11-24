A HÉT BESZÉDES ADATA. Hogy mennyit számított a szélárnyék és az üldözők plusz energiatöltete, arról árulkodik a versenyen mért végsebességek sora. A Stripre szinte mindig első helyen érkező Max Verstappen 333 kilométer per órával ment, míg a leggyorsabb Kimi Antonelli 30 kilométer per órával volt gyorsabb ennél. A többiek pedig elszórva a kettő között…

A Las Vegas-i Nagydíj végsebességei

A HÉT LELKESEDÉSE. Bár több pilóta is egyetértett Verstappennel abban, hogy mesterkélt volt a versenyzés, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azok közé tartozik, akiket lenyűgözött a Las Vegas-i Nagydíj. „Ezeket a motorszabályokat azért hozták, hogy szórakoztató futamokat lássunk, és megfogjuk elsősorban az amerikai közönséget. Ez a verseny az Indy 500, a Nascar és az F1 keveréke volt – mondta Wolff. – Tudom, sokak szerint ez nem versenyzés, de a feleségem a paddockban volt a futam alatt, és kilencven percen keresztül sikongattak az emberek az előzések miatt. Sokaktól kaptam azt a visszajelzést, hogy remek volt, még a szponzorainkat is lenyűgözte, ahogy Stefano Domenicalit is. Nem lesz mindenhol ilyen, talán jó, hogy éppen Las Vegasban jött ki így a lépés.” Wolff annak ellenére volt ilyen lelkes, hogy a pilótái közül George Russell a hajrában kicsúszott, míg Kimi Antonelli az utolsó kör előtt rossz helyen nyomott rossz gombot, és ezért a második helyről visszaesett az ötödikre.

A HÉT ÍGÉRETE. A napokban megegyeztek arról, hogy 2030-tól 2.1 literes V8-as turbómotorok lesznek majd az autókban, az elektromos hajtást 200 kilowattban korlátozzák. Lando Norris szerint akkor lesz igazán jó a versenyzés mindenki számára. „Ha nem ilyen erős a motor elektromos töltése, akkor is legalább ennyi előzést látott volna a közönség. Pilótaként nyomhattuk volna a gázt a helyett, hogy a töltésre kellett volna figyelni, és tényleg az akcióra koncentrálhattunk volna. Csak azt akarom mondani, hogy ez még jobb is lesz, 2030-ban minden idők legjobb versenyét fogják látni” – mondta Norris.

A HÉT ELSŐJE. Liam Lawson karrierje során először a leggyorsabb kört futotta F1-es versenyen. A Racing Bulls új-zélandi pilótája idén a hetedik pilóta, aki leggyorsabb kört futott, és közülük az egyetlen, aki nem nyert versenyt 2026-ban. Kimi Antonelli 8-cal vezeti a listát, Charles Leclerc 4-gyel a második, és két-két leggyorsabb köre van Lando Norrisnak, George Russellnek, Max Verstappennek és Lewis Hamiltonnak is.