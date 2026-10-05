Djokovics bizarr körülmények között nyert Medvegyev ellen, ő minden idők legidősebb ATP 500-as döntőse

Maratoni hosszúságú játékban született meg az első brék Novak Djokovics és Danyiil Medvegyev mérkőzésén: 2:2-nél az orosz versenyző nyerte el szerb ellenfele szervagémjét. Medvegyev nem sokáig örülhetett az előnynek, a következő játékban a sorozatban 33. pekingi győztes meccsére hajtó Djokovics ugyanis eltüntette azt. Ezt követően mindkét fél nagyon ügyelt arra, hogy még egy ilyen esélyt ne adjon a másiknak, 5:4-nél a szerb így is játszmalabdához jutott, ám riválisa annyira megijedt, hogy nemcsak a veszélyt hárította el, hanem simán ki is szerválta a gémet. Két játékkal később ugyanez már nem sikerült: 0:40-nél Medvegyevnek már csak egy pontra futotta, s egy elrontott rövidítés pontot is tett az 1 óra 19 perces szett végére.

Nem akárhogy indult a második felvonás: 1:1-nél Djokovicsnak a több mint tíz percig tartó szervagémjében hat (!) bréklabdát kellett hárítania – sikerült neki. A szerb zseni szempontjából félő volt ugyanakkor, hogy Medvegyev egyre jobban ritörnözött, így hatalmas energiákat kellett mozgósítania, hogy megnyerje az adogatásait. Ám a rövidítéseiben bízhatott, azokat ugyanis az orosz rendszereresen a hálóba püfölte. Ez pedig megbosszulta magát, mert amíg ő sorozatban szórta el a bréklabdáit, Djokovics szinte egyből kihasználta az övét, s 4:2-re ellépett. Ekkor viszont már ő sem koncentrált tökéletesen, oda is lett az előnye, igaz, csak átmenetileg: azonnal visszabrékelt, s 5:3-nál már a meccsért szervált. Ekkor azonban egy nézőnek okozott sérülés miatt Medvegyevet kizárták – Djokovics 33. mérkőzését is megnyerte a China Openen, és 39 évesen, 4 hónaposan ő minden idők legidősebb játékosa, aki ATP 500-as tornán döntőt vívhat. Keddi ellenfele az ausztrál Alex de Minaur lesz.

ATP 500-as TORNA, PEKING (4 089 385 dollár, kemény)

Egyes, elődöntő

Djokovics (szerb, 6.)–Medvegyev (orosz, 3.) 7:5, 5:3-nál Medvegyevet kizárták