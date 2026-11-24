MOSOLYGÓS, zöld melegítő felsős női kézilabdázók végezték a bemelegítést kedd kora este a győri Magvassy Mihály sportcsarnokban. A félreértések elkerülése végett az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott kerettagjainak vezényelt edzést Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, alig egy héttel a jövő csütörtökön rajtoló kontinenstorna előtt. Miközben a hordozható nagy hangszóróból többek között Rihanna és Lady Gaga slágerei adták a ritmust a játékosok precízen végezték a gyakorlatokat a foglalkozás elején. Előtte a sajtó képviselőinek beszéltek várakozásaikról, illetve Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnöke és Pálinger Katalin alelnök is ismertette a szervezet elvárásait a magyar szempontból Romániában zajló viadalon (a záró hétvégére majd Katowicében kerül sor).

„A hivatalos célkitűzés az első nyolc hely valamelyikének megszerzése. A sorsolást látva, a csoportunkat és a középdöntős águnkat nézve hoztuk meg ezt a döntést – jelentette ki Ilyés. – Sajnos vannak sérültjeink, Simon Petra és Albek Anna, de akik itt vannak a válogatottban, azért jöttek, mert jelen pillanatban ők a legjobbak és bízunk benne, hogy átveszik a hiányzók szerepeit. Elvárás, hogy az együttes bejusson a középdöntőbe.”

A vállsérülés miatt hiányzó Simon távollétében több lehetőséget kaphat és nagyobb teher hárulhat a kulcsposzton a váci Kajdon Blankára is. A bizonyításra pedig már a hét végi két tatabányai felkészülési mérkőzésen is meglesz az esélye Ausztria, majd Szlovákia ellen.

„Közel vagyunk a rajthoz, nagyon jó volt újra találkozni a lányokkal, örülök, hogy itt lehetek és nekivághatok ennek a kalandnak. Jól kezdtem az idényt, teljesen más a szerepem Vácon, csapatkapitány is lettem, nagyon élvezem, próbálok megfelelni az elvárásoknak. Itt más a szerepem, de igyekszem itt is minden pillanatot kiélvezni, jól érzem magam a csapattársakkal a pályán és azon kívül is – mondta az edzés előtt Kajdon. – Fontos, hogy átbeszéljük a taktikai repertoárt és azokat az apró részleteket, amelyeken tudunk csiszolni. A két edzőmeccsen az a legfontosabb, hogy mindenki játékba lendüljön és jó töltettel induljunk neki az Eb-nek. Nagyon hiszek a csapatban és remélem, hogy a szurkolóink is maximálisan támogatni fognak minket, nagyon jó, hogy közel leszünk a határhoz és sok drukker jöhet majd ki. Több arcát mutatta a csapat ősszel, de a legutóbbi, a franciák elleni mérkőzéseken látott volt az igazi, jól játszottunk, azt kell tovább vinnünk.”

A 24 éves, ifjúsági és junior Európa-bajnok, junior-világbajnoki második játékos posztján Vámos Petrával és a 21 éves esztergomi Horváth Fannival kell, hogy fazont szabjon a válogatott játékénak.

„Fannival még nem dolgoztunk együtt, de már elsőre megvolt a közös pont, jó hármast fogunk alkotni, folyamatosan húzzuk egymást is a tréningeken és a meccseken is. Vámos Petra mindig sokat segített, nyilván ő a csapat egyik fő motorja, már az is sokat ad hozzá a mi játékunkhoz, ha vele edzünk és látjuk a bravúros megoldásait.”

A NŐI VÁLOGATOTT SZŰKÍTETT EB-KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győri ETO), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)

Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)

Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG (DECEMBER 3–20.)

A magyar válogatott mérkőzései a nagyváradi A-csoportban

December 3., 20.00: Magyarország–Montenegró

December 5., 20.00: Magyarország–Szlovénia

December 7., 20.00: Magyarország–Izland

Az első két helyezett továbbjut a kolozsvári középdöntőbe.