A Churchill Brothers FC labdarúgócsapata a hivatalos oldalain számolt be Sodiq Rasheed szerződtetéséről, a védő legutóbb a Kazincbarcika játékosa volt.

A 26 éves nigériai 17 bajnokin és két Magyar Kupa-meccsen erősítette a barcikaiakat, de miután a borsodi csapat búcsúzott az NB I-től, a légiósokat elküldték.

Rasheed új csapata nem kezdte jól a bajnokságot, az első fordulóban aratott sikere után négy vereséget szenvedett az indiai pontvadásztban.

A 14 csapatos Super League-ben több korábbi magyarországi légiós is futballozik, a korábban Diósgyőrben szereplő játékosok közül Diego Zivulic az East Bengalban, Alex Vallejo és Franchu a Goában, az exújpesti Nebosja Koszovics a Kerala Blastersben, a volt honvédos Dejan Drazsics a Mohun Baganban, az egykori kisvárdai és honvédos Lazar Csirkovics a Mumbai Cityben játszik.