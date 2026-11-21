A két korábbi világbajnok 2021-ben még a döntőben találkozott, akkor Zverev diadalmaskodott, az volt a németnek a második vb-címe, ám az azóta eltelt idő alatt lejátszott tíz meccsből a német csak kettőt nyert meg az orosz ellen. Most azonban alaposan felszívta magát Zverev, és világelsőhöz méltó játékkal rukkolt elő az orosz kiválóság ellen: mindketten magabiztosan hozták az adogatójátékaikat, még fogadóesélyt sem hozott az első játszma, amelynek rövidítésére Medvegyev elfogyott, Zverev 7–0-ra vitte a ráadást, így az első szett az övé lett.

Egészen a második felvonás közepéig úgy tűnt, ezen a mérkőzésen csak és kizárólag az adogatónak terem babér, aztán 3:3-nál Zverev két bréklabdához jutott, s a másodikat kihasználva brékelőnybe került. Innen pedig már nem okozott neki gondot a fór megőrzése, és 88 perc játék után első meccslabdáját beütve meg is nyerte a mérkőzést.

Ezzel tehát Zverev 2018 és 2021 után harmadszor is bejutott a világbajnoki döntőbe, ahol a Ben Sheltont búcsúztató Carlos Alcaraz lesz az ellenfele vasárnap.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Alexander Zverev (német, 1.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 7:6 (7–0), 6:4

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Ben Shelton (amerikai, 3.) 3:6, 6:3, 7:6 (7–1)