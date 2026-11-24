A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az IOA-nak a hónap elején küldött levélben úgy fogalmazott:

„Mélységes csalódással tapasztalja, hogy az IOA választási folyamatával kapcsolatban ismét problémák és viták merültek fel. Ez a rendkívül sajnálatos helyzet továbbra is hátrányosan érinti az olimpiai mozgalom működését és megítélését Indiában”.

A hivatalos értesítés hátterében az IOA végrehajtó tanácsának december 5-re kitűzött választása áll. A hivatalban lévő elnököt, P.T. Ushát kezdetben megakadályozták abban, hogy második ciklusra is jelöltesse magát. A 62 éves korábbi sprinternek, aki 2022-ben az első nő lett az indiai olimpiai mozgalom élén, azonban sikerült jelölést szereznie egy olyan szövetségtől, amelyhez ő maga nem tartozik.

Ellenfelei szabálytalanságokat emlegetnek és manipulációval vádolják, míg Usha „súlyos csalásnak” nevezte jelöltségének elutasítását.

„A győzelem és a vereség is hozzátartozik a játékhoz, de a választási folyamatnak tisztességesnek kell lennie” – nyilatkozta a The Tribune című lapnak.

Az IOA 2022 óta küzd hasonló problémákkal. A szervezet ellen akkor az a vád merült fel, hogy nem tartotta be a sportfejlesztési kódexben rögzített eljárásrendet. Végül bírósági döntésre volt szükség ahhoz, hogy a szervezet működését – különösen a választási folyamatokat – újra összhangba hozzák az előírásokkal.

A 2036-os játékokra Magyarország is jelezte rendezési szándékát, India mellett Katar, Dél-Korea, Dél-Afrika, Németország és Törökország is érdeklődik. A NOB várhatóan 2029-ben jelöli ki a rendezőt.