A 25 éves Ansah a közösségi oldalára gyerekkori képével töltött fel egy posztot, amelyben kiemelte, hogy négyéves eltiltással néz szembe, ami sportolói karrierje végét is jelentheti. Hozzátette: fiatal kora óta küzd az álmaiért, most viszont azért küzd, hogy tovább álmodjon. Ennek érdekében minden tőle telhetőt elkövet, hogy ismertesse a saját álláspontját a történtekről, valamint „tisztességes” tárgyalást szeretne.

„Ez az út azonban nemcsak érzelmileg megterhelő, hanem jelentős jogi és ügyvédi költségekkel is jár” – közölte. Kiemelte, hogy adománygyűjtő kampányt indít, amely során 150 ezer eurót (kb. 55.5 millió forintot) szeretne összegyűjteni. Ebből fedezni tudná a már eddig felmerült, valamint jövőbeli eljárási költségeit.

Ansah idén javította 9.98 másodpercre 100 méteren az országos rekordot, ezzel ő lett az első német vágtázó, aki áttörte a 10 másodperces határt.

A sprinter a július 9-i monacói Gyémánt Liga-versenyre készült elutazni, amikor a doppingellenőr az általa megadott idősávon kívül érkezett hozzá. Közölte, nagy időzavarban volt, és ilyen rövid idő alatt nem tudott mintát adni. Hozzátette, hogy másnap – a verseny napján, július 10-én – Monacóban a nemzetközi (WADA), hétfőn pedig a NADA végzett el rajta vizsgálatot. Utóbbi javasolta, hogy a július 9-től kezdődően elért összes eredményét töröljék az ideiglenes felfüggesztés vagy a végleges eltiltás kezdetéig.

Függőben lévő ügy ellenére Ansah is ott volt augusztusban a birminghami Európa-bajnokságon, amelyen aranyérmet nyert 200 méteren, míg 100 méteren bronzérmes lett.