„Mindig csak a következő mérkőzésre összpontosítunk, és elsősorban saját magunkkal foglalkozunk. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, hétről hétre fejlődnünk kell, és újabb pontokat szereznünk. A legfontosabb, hogy két lábbal a földön maradjunk” – fogalmazott.

A nyári edzőváltást követően – amikor Branislav Fodreket a német Robert Klauss váltotta a kispadon – nem indult teljesen zökkenőmentesen az idény. Augusztus elején a DAC súlyos vereséget szenvedett a holland Twente Enschede ellen a Konferencialiga selejtezőjében. Van Daele szerint azonban a párharc visszavágója már megmutatta, milyen lehetőségek rejlenek az együttesben.

„Kétgólos hátrányban voltunk, mégis sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, és komoly problémákat okoztunk egy kiváló játékerőt képviselő holland csapatnak. Hazai pályán megmutattuk, hogy a saját játékstílusunkkal egy olyan kaliberű gárdával is felvehetjük a versenyt, mint a Twente. Akkor éreztem először igazán, hogy ebből a csapatból egy ütőképes, látványos futballt játszó együttes válhat.”

Van ok az örömre a dunaszerdahelyiek öltözőjében (Fotó: DAC 1904/Facebook)

Arra a kérdésre, hogy miben rejlik a jelenlegi DAC legnagyobb erőssége, Van Daele egyetlen szóval válaszolt:

A közösségben.

„A klubnál mindenki maximálisan odateszi magát. A játékosok között kiváló a kapcsolat, mindenki hajlandó harcolni a másikért. Ez a legfontosabb. Ha valaki kiesik, mindig akad olyan futballista, aki magas szinten képes helyettesíteni. Mindez annak köszönhető, hogy mindenki elvégzi a napi munkát, és a csapat érdekeit helyezi előtérbe.”

A klubvezető külön kiemelte azokat a labdarúgókat is, akik sérülésből visszatérve vagy kevesebb játéklehetőség után is készen álltak arra, hogy segítsék az együttest: „Jó példa erre saját nevelésű játékosunk, Udvaros Nathan, aki a vasárnapi mérkőzésen kapott lehetőséget. Hosszabb sérülés után tért vissza, majd Giorgi Gagua kényszerű kiválását követően gyorsan fel kellett vennie a mérkőzés ritmusát. Ezt pedig kiválóan megoldotta.”

Jan Van Daele végül a szurkolóknak és a DAC teljes közösségének is üzent az őszi elsőség kapcsán: „Legyen mindenki büszke arra, amit eddig elértünk, de ne felejtsük el: ebben a régióban semmit sem adnak ingyen. Továbbra is többet kell dolgoznunk, mint a többieknek. Élvezzük ezt a pillanatot, legyünk büszkék a csapatra és a régióra, de közben folytassuk a munkát ugyanolyan elszántsággal.”