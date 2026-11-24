„Maradjunk két lábbal a földön, és dolgozzunk tovább” – a DAC ügyvezetője az őszi elsőségről
A dunaszerdahelyiek tízpontos előnnyel vezetik a tabellát, miközben számos csapat- és egyéni mutatóban is az élen állnak. „Büszkék vagyunk az őszi elsőségre, de még hosszú út áll előttünk a bajnokságban. Továbbra is ugyanolyan alázattal kell dolgoznunk, mint eddig” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója.
A klubvezető természetesen elégedett az eddig elért eredményekkel, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a labdarúgásban gyorsan változhatnak az erőviszonyok, ezért különösen fontos, hogy a csapat megőrizze a józanságát.
„Mindig csak a következő mérkőzésre összpontosítunk, és elsősorban saját magunkkal foglalkozunk. Továbbra is keményen kell dolgoznunk, hétről hétre fejlődnünk kell, és újabb pontokat szereznünk. A legfontosabb, hogy két lábbal a földön maradjunk” – fogalmazott.
A nyári edzőváltást követően – amikor Branislav Fodreket a német Robert Klauss váltotta a kispadon – nem indult teljesen zökkenőmentesen az idény. Augusztus elején a DAC súlyos vereséget szenvedett a holland Twente Enschede ellen a Konferencialiga selejtezőjében. Van Daele szerint azonban a párharc visszavágója már megmutatta, milyen lehetőségek rejlenek az együttesben.
„Kétgólos hátrányban voltunk, mégis sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, és komoly problémákat okoztunk egy kiváló játékerőt képviselő holland csapatnak. Hazai pályán megmutattuk, hogy a saját játékstílusunkkal egy olyan kaliberű gárdával is felvehetjük a versenyt, mint a Twente. Akkor éreztem először igazán, hogy ebből a csapatból egy ütőképes, látványos futballt játszó együttes válhat.”
Arra a kérdésre, hogy miben rejlik a jelenlegi DAC legnagyobb erőssége, Van Daele egyetlen szóval válaszolt:
A közösségben.
„A klubnál mindenki maximálisan odateszi magát. A játékosok között kiváló a kapcsolat, mindenki hajlandó harcolni a másikért. Ez a legfontosabb. Ha valaki kiesik, mindig akad olyan futballista, aki magas szinten képes helyettesíteni. Mindez annak köszönhető, hogy mindenki elvégzi a napi munkát, és a csapat érdekeit helyezi előtérbe.”
A klubvezető külön kiemelte azokat a labdarúgókat is, akik sérülésből visszatérve vagy kevesebb játéklehetőség után is készen álltak arra, hogy segítsék az együttest: „Jó példa erre saját nevelésű játékosunk, Udvaros Nathan, aki a vasárnapi mérkőzésen kapott lehetőséget. Hosszabb sérülés után tért vissza, majd Giorgi Gagua kényszerű kiválását követően gyorsan fel kellett vennie a mérkőzés ritmusát. Ezt pedig kiválóan megoldotta.”
Jan Van Daele végül a szurkolóknak és a DAC teljes közösségének is üzent az őszi elsőség kapcsán: „Legyen mindenki büszke arra, amit eddig elértünk, de ne felejtsük el: ebben a régióban semmit sem adnak ingyen. Továbbra is többet kell dolgoznunk, mint a többieknek. Élvezzük ezt a pillanatot, legyünk büszkék a csapatra és a régióra, de közben folytassuk a munkát ugyanolyan elszántsággal.”
Európai legjobbjai között
A Football Meets Data összesítése szerint Európa 16 vizsgált élvonalbeli bajnokságában jelenleg mindössze 21 csapat őrzi veretlenségét. A listán olyan együttesek is szerepelnek, mint a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Lazio, a Roma vagy éppen a 11 mérkőzéséből mindet megnyerő Porto.
A DAC 15 bajnoki óta veretlen, mérlege 13 győzelem és két döntetlen. Ezzel holtversenyben a harmadik leghosszabb aktív veretlenségi sorozatot tudhatja magáénak Európa élvonalbeli klubjai között.
A statisztikai modell november 23-i számítása szerint 87 százalék az esélye annak, hogy a DAC 2027-ben megszerzi története első bajnoki címét.