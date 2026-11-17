A US Open döntőjének „visszavágóján” a 29 éves német játékos rögtön elvette a 24 esztendős, balkezes riválisa adogatását, majd 4:1-nél is brékelt, és ötödik játszmalabdáját értékesítve 39 perc alatt előnyhöz jutott.

A folytatásban mindketten jól összpontosítottak, így jutottak el egészen a rövidítésig, ebben Zverev volt a jobb. A meccs 1 óra 36 percig tartott.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

EGYES, JOHN MCENROE-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Alexander Zverev (német, 1.)–Ben Shelton (amerikai, 3.) 6:2, 7:6 (7–4)

Arthur Fils (francia, 6.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) 4:6, 6:2, 6:2

Az állás: 1. (és már elődöntős) Zverev 2 győzelem/0 vereség, 2. Fils 1/1 (3–3), 3. Shelton 1/1 (2–3), 4. Jódar 0/2 (1–4)