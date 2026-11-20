Csütörtökön még kérdéses volt Carlos Alcaraz játéka, ugyanis gondjai akadtak a bal combjával, ebből pénteken már csak annyi látszott, hogy volt egy bandázs a combján – valamint egy másik kötés a jobb térde alatt. A játékára azonban ez nem volt hatással, mindössze 66 perc alatt legyőzte Flavio Cobollit – a második játszma csupán 24 percig tartott –, így a hétszeres Grand Slam-győztes spanyol a harmadik egymás elleni meccsüket is megnyerte.

Az idei Roland Garros-döntős olasz játékos így győzelem nélkül búcsúzik a tornától, Alcaraz viszont készülhet a Ben Shelton elleni elődöntőre, amelyet szombaton 14.30-kor rendeznek.

A kvartett másik továbbjutójának kiléte péntek este derült ki, miután lejátszották a Danyiil Medvegyev–Frances Tiafoe meccset. Bár a csata csak 82 percig tartott, egyáltalán nem volt egyoldalú. Az első szettben 2:2-nél az amerikainak volt két bréklabdája, de nem tudott élni az eséllyel, a következő gémben pedig elvesztette az adogatójátékát, így a játszma is odalett. A második felvonásban csak a kilencedik gém hozott bréklabdát, és az orosz játékos nagy küzdelemben a negyediket kihasználta, majd kiszerválta a mérkőzést.

Sikerével Medvegyev lesz ott a négy között, és a John McEnroe-csoportban győztes német Alexander Zverevvel (aki ellen 18–4-re vezet) csap össze szombaton 20.30-kor.

Az ATP-vb összdíjazása 15.75 millió dollár, ha valaki veretlenül nyeri meg, akkor 5.17 milliót kasszíroz, míg ha vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) 6:4, 6:1

Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) 6:3, 6:4

A csoport végeredménye: 1. Alcaraz 3 pont, 2. Medvegyev 2, 3. Tiafoe 1, 4. Cobolli 0