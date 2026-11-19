Combsérülés miatt kérdéssé vált, hogy az elődöntőbe bejutó spanyol Carlos Alcaraz folytatni tudja-e a szereplését a férfi teniszezők torinói ATP-világbajnokságán.
A Marca című lap beszámolója alapján a második helyen kiemelt sztár MRI-vizsgálaton esik át, és ekkor derül ki, hogy képes-e a további szereplésre, és veszélyben van-e a részvétele a Bolognában jövő héten rendezendő Davis-kupa-döntőben is. A vb-csoportkör utolsó fordulójában pénteken 14 órakor az olasz Flavio Cobolli ellen lépne pályára.
Alcaraznak szerdán az orosz Danyiil Medvegyev elleni győztes mérkőzés közben ápolni kellett a bal combját.
A spanyol teniszező az év korábbi szakaszában csuklósérüléssel küzdött, ami miatt többek között a Roland Garrost és Wimbledont is ki kellett hagynia.
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