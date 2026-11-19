A Marca című lap beszámolója alapján a második helyen kiemelt sztár MRI-vizsgálaton esik át, és ekkor derül ki, hogy képes-e a további szereplésre, és veszélyben van-e a részvétele a Bolognában jövő héten rendezendő Davis-kupa-döntőben is. A vb-csoportkör utolsó fordulójában pénteken 14 órakor az olasz Flavio Cobolli ellen lépne pályára.

Alcaraznak szerdán az orosz Danyiil Medvegyev elleni győztes mérkőzés közben ápolni kellett a bal combját.

A spanyol teniszező az év korábbi szakaszában csuklósérüléssel küzdött, ami miatt többek között a Roland Garrost és Wimbledont is ki kellett hagynia.