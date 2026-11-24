Nem mindennapi ügy borzolja a kedélyeket a német kézilabdában: a Bundesliga 2-be frissen feljutott ASV Hamm-Westfalen egyik tisztségviselője és két, a szponzort képviselő személy fizikai erőszakkal fenyegette meg a csapat szlovén válogatott balátlövőjét, Gasper Horvatot, ha nem írja alá a szerződésbontást ‒ írja a Bild. A sérülés után lábadozó játékossal a három említett illető a kontraktusa megszüntetéséról folytatott tárgyalás során közölték: eltörik mindkét lábát, ha nem lesz hajlandó az azonnali megállapodásra. Horvat szerződését azért akarták felbontani, mert sokat volt sérült, így komoly anyagi terhet jelentett a klubnak.

„Bár kétméteres vagyok, bőgtem, mint egy gyerek” ‒ mondta a lapnak a sportoló, aki az esetet követően feljelentést tett a rendőrségen. Horvat ezután hazautazott Szlovéniába, s visszatérése után megdöbbenten tapasztalta, hogy megfosztották szerelésétől és helyétől az öltözőben, valamint a lakását is kiürítették.

A feljelentés nyomán a dortmundi ügyészség zsarolás kísérlete miatt nyomozást, valamint házkutatásokat rendelt el, melyek során mobiltelefonokat foglalt le bizonyítékként. Az ASM Hamm-Westfalen kijelentette: komolyan veszi a vádakat, és az ügy lezárultáig jogi tanácsadó segítségét veszi igénybe.