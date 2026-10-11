La Liga: majdnem eltapsolta háromgólos előnyét a Real Sociedad

Elche–Celta Vigo 0–0

Egy Rubén Sánchez-kapufán kívül gyakorlatilag semmi említésre méltó nem történt a Celta Vigo elchei vendégjátékának első félidejében. A hazaiak az említett momentummal megadhatták volna az alaphangot egy jó meccshez, de nem így történt, s gyakorlatilag teljes érdektelenségbe fulladt az első játékrész, s mindössze egyetlen kaput eltaláló lövéssel vonultak az öltözőbe a felek.

A meccs a második felvonásra sem pörgött fel, a nagy unalom közepette még a szurkolók is csak úgy tessék-lássék „hangoskodtak”, s csak remélni lehetett, hogy valami történik, ami legalább a hajrára felpörgeti az összecsapást. A 65. percben a házigazdák középpályása, Marc Aguado 13 méterről leadott lövése ilyen lehetett volna, de centikkel a felső léc felett hagyta el a játékteret.

A meccs színvonalára legjellemzőbb mozzanat az volt, amikor a vigóiak cserecsatára, Kuhaib Driues kapott ajándékot a hátul passzolgató védőktől, ám ahelyett, hogy meg sem áll a kapuig, harmincöt méterről próbálta ráemelni a labdát, amely valahol a lelátó harmadik karéjában kötött ki... A végkimenetel így nem lehetett más, mint 0–0 – nyolc meccsből ez volt Celta ötödik döntetlenje a bajnokságban.

Real Sociedad–Deportivo La Coruna 3–2

Yeremay Hernández egyéni alakításával indult a mérkőzés a Deportivo San Sebastián-i vendégszereplésén: az újonc szélsője szép cselsorozattal került helyzetbe a hazaiak tizenhatosán belül, de éles szögből leadott lövését védte Álex Remiro. A hazaiak némileg körülményesebben, a vendégek lényegesen gyorsabban igyekeztek eljuttatni a labdát az ellenfél kapuja elé, de mindkét oldalon sok hiba csúszott a passzokba.

Míg kezdetben a Depor volt veszélyesebb kapura, az idő előrehaladtával a baszkok vették át a játék irányítását, s próbálkozásaik a 29. percben eredménnyel is jártak: bal oldali szabadrúgás-kombinációból Carlos Soler ívelt át a hosszú oldalra, ahol Jon Martín érkezett, s az öt és felesről a kapuba fejelt. Öt perc múlva már 2–0 állt az eredményjelzőn: Arszen Zaharjan takarásból leadott lövése talált utat a bal alsóba. Jon Martínnak aztán kis híján a saját kapujába is sikerült betalálnia, de fejesét Remiro kitornázta a léc alól.

A második félidőben nem kellett sokáig várni aza első találatra: Ander Barrenetxea szerzett erőszakosan labdát a saját tizenhatosán belül, hosszú indítása megtalálta Goncalo Guedest, aki a gyakorlatilag a félpályától sprintelt a kapuig, és a kapu bal oldalába vágta a labdát. Aki azt hitte, ezzel lezárt a meccset a hazai csapat, az tévedett: a Depor egy hatalmas Mario Soriano-lövéssel került közelebb ellenfeléhez, majd Pablo Marín szabálytalansága és kiállítása után Yeremay Hernández sikeres tizenegyesével már csak egy gól volt a különbség. A vendégek emberelőnye egy előre vágott labdánál eltűnt, Lorenzo Amatucci ugyanis utolsó emberként szabálytalanul állította meg Mikel Oyarzábalt. Ez meg is törte a Deportivo lendületét, így a háromgólos baszk előnyből végül egy megmaradt. 3–2

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Elche–Celta Vigo 0–0

Real Sociedad–Deportivo 3–2 (J. Martín 29., Zaharjan 34., G. Guedes 54., ill. M. Soriano 61., Y. Hernández 69. – 11-esből)

Kiállítva: P. Marín (66., Real Sociedad), ill. Amatucci (90., Deportivo)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Barcelona–Getafe 3–0 (Gordon 2., Gabriel Jesus 30., Koundé 73.)

Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6. – 11-esből, ill. Grimaldo 33., Romero 87.)

Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt

Real Madrid–Villarreal 1–0 (Y. Diomandé 63.)

Kiállítva: Vinícius Júnior (Real Madrid, 73.)

Pénteken játszották

Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)