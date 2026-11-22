A Racing Santander már nyolc perc játék után kétgólos előnyben volt a Real Sociedad ellen, a nagyszerű formában futballozó Jasszir Zabiri két gólt is szerzett. A világ- és Európa-bajnok Mikel Oyarzabal révén még a szünet előtt szépített a vendég együttes, amely a második félidőben az egyenlítést is megszerezte, ám a meccset így is a Racing nyerte, köszönhetően Sergio Canalesnek, aki a 68. percben tizenegyesből volt eredményes és állította be a 3–2-es végeredményt.

A másik kora esti mérkőzésen az Osasuna hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Málagát. A mindent eldöntő gólt Ante Budimir szerezte a 20. percben.

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Racing Santander–Real Sociedad 3–2 (Zabiri 6., 8., Canales 68. – 11-esből, ill. Oyarzabal 45+1., Guedes 60.)

Osasuna–Málaga 1–0 (Budimir 20.)

KÉSŐBB

21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN

Barcelona–Villarreal 3–2

PÉNTEK

Athletic Bilbao–Espanyol 0–1

SZOMBAT

Alavés–Deportivo 3–1

Rayo Vallecano–Valencia 0–1

Sevilla–Real Betis 1–1

Real Madrid–Celta Vigo 2–1