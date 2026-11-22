Hiába jött vissza kétgólos hátrányból, kikapott a Real Sociedad Santanderben
A Racing Santander már nyolc perc játék után kétgólos előnyben volt a Real Sociedad ellen, a nagyszerű formában futballozó Jasszir Zabiri két gólt is szerzett. A világ- és Európa-bajnok Mikel Oyarzabal révén még a szünet előtt szépített a vendég együttes, amely a második félidőben az egyenlítést is megszerezte, ám a meccset így is a Racing nyerte, köszönhetően Sergio Canalesnek, aki a 68. percben tizenegyesből volt eredményes és állította be a 3–2-es végeredményt.
A másik kora esti mérkőzésen az Osasuna hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Málagát. A mindent eldöntő gólt Ante Budimir szerezte a 20. percben.
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
Racing Santander–Real Sociedad 3–2 (Zabiri 6., 8., Canales 68. – 11-esből, ill. Oyarzabal 45+1., Guedes 60.)
Osasuna–Málaga 1–0 (Budimir 20.)
KÉSŐBB
21.00: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
KORÁBBAN
Barcelona–Villarreal 3–2
PÉNTEK
Athletic Bilbao–Espanyol 0–1
SZOMBAT
Alavés–Deportivo 3–1
Rayo Vallecano–Valencia 0–1
Sevilla–Real Betis 1–1
Real Madrid–Celta Vigo 2–1