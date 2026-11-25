BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz) 2–2 (1–1)

Párizs, Parc des Princes, 46 667 néző. Vezette: Nyberg (svéd)

PSG: Szafonov – Hakimi, Zabarnij, Pacho, N. Mendes (Zaire-Emery, 59.) – Joao Neves (L. Hernandez, 79.), Vitinha, F. Ruiz – Mayulu (Godts, 67.), Ferran Torres (O. Dembélé, 59.), Akliouche (Ndjantou, 79.). Vezetőedző: Luis Enrique

Roma: Svilar – Mancini (Ghilardi, 67.), Ndicka, Hermoso – Wesley Franca, De Roon, M. Koné (Cristante, 63.), Molina (Malen, 67.) – Pisilli, Soulé (Lulli, 83.), S. Castro (Dybala, 63.). Vezetőedző: Gian Piero Gasperini

Gólszerző: Zabarnij (31.), O. Dembélé (62. – 11-esből), ill. Hermoso (5.), Malen (78. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Egyértelmű esélyesként vágott neki a Roma elleni mérkőzésnek a Bajnokok Ligája kétszeres címvédője, mégis az olaszok szerezték meg az első gólt Párizsban: az 5. percben Mathias Soulé passzából Marnio Hermoso közelről vette be Matvej Szafonov kapuját. Ez azonban nem volt garancia semmire azok után, hogy a rómaiak a BL-idényben ötödször szereztek vezetést, de az eddigi négyből csak egyetlen meccset tudtak megnyerni – a Slovan Bratislava ellenit, miközben a Real Madrid és a Manchester United ellen kétgólos vezetésről is kikaptak.

Az idő aztán igazolni is látszott a kétkedést: bár a vendégek kifejezetten jól kontráztak, a Désiré Douét és Hvicsa Kvaracheliát is nélkülöző, Ousmane Dembélét pedig a kispadra nevező hazaiak fél óra elteltével egyenlítettek: Senny Mayulu szögletéből a szintén nem alapember Ilja Zabarnij visszafelé mozogva csúsztatott a kapuba.

A második félidőben beállt Dembélé, aki 11-esből fordított, ám a másik oldalon egy másik cserejátékos, Donyell Malen ugyancsak büntetőből egyenlített. Így a Roma ezúttal sem tudott nyerni, hiába szerzett ismét vezetést, de alighnem így sem elégedetelenek a vendégek azzal, hogy egy ponttal távoztak az eddig minden meccsét megnyerő PSG otthonából, amely ezzel a pontvesztéssel a második helyre került a tabellán a Real Madrid mögé. 2–2