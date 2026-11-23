A spanyol sajtó értesülései szerint a támadó várhatóan két-három hétig nem állhat csapata rendelkezésére. Ha ez a becslés beigazolódik, Endrick több fontos találkozót is kénytelen lehet kihagyni: a PSV elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésről, valamint az Alavés, a Real Sociedad és az Athletic Bilbao elleni bajnoki összecsapásokról is lemaradhat. Emellett az Arsenal elleni találkozón és az Osasuna elleni mérkőzésen való szereplése is kérdésessé válhat.

Endrick az utóbbi időszakban elsősorban csereként kapott lehetőséget, a Real Madrid legutóbbi négy mérkőzésén is pályára lépett. Ebben az idényben nyolc alkalommal szerepelt a királyi gárdában, ezeken egy gólt és egy gólpasszt jegyzett.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

November 24., kedd

21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!